Realme Narzo 10 et Narzo 10A enfin lancés en Inde, prix, spécifications et disponibilité

Après avoir été retardé deux fois par rapport à sa date de lancement précédente. Les smartphones Realme Narzo 10 et Realme Narzo 10A sont enfin lancés en Inde le 11 mai via une diffusion en direct sur le compte Facebook et YouTube officiel de Realme en ligne. Voyons maintenant les détails, les spécifications et la disponibilité de Realme Narzo 10 et Narzo 10A ci-dessous.

Je voudrais vous rappeler que le nouveau Narzo 10 est une version renommée du Realme 6i qui a été lancé au Myanmar plus tôt cette semaine. D’un autre côté, le Narzo 10A devrait également être une version rebaptisée du Realme C3 récemment lancé, qui a été lancé plus tôt en Thaïlande.

Spécifications de Realme Narzo 10 et Realme Narzo 10A.

Caractéristiques Realme Narzo 10 Realme Narzo 10A Afficher 6,50 pouces 6,52 pouces Résolution 720×1600 pixels 720×1600 pixels Processeur MediaTek Helio G80 MediaTek Helio G70 OS Interface utilisateur Realme basée sur Android 10 Interface utilisateur Realme basée sur Android 10 RAM 4 Go 3 Go Espace de rangement 128 Go 32 Go Capacité de la batterie 5000mAh 5000mAh Caméra arrière 48 mégapixels + 8 mégapixels + 2 mégapixels + 2 mégapixels 12 mégapixels + 2 mégapixels + 2 mégapixels Caméra frontale 16 mégapixels 5 mégapixels Options de couleur Ce vert et ce blanc Couleur So Blue et So White Connectivité Bluetooth v5.0, GPS / A-GPS et un port USB Type-C 4G LTE, Wi-Fi, Bluetooth v5.0, GPS / A-GPS et un port micro-USB

Realme Narzo 10, Narzo 10A Prix en Inde et date de disponibilité

Le Realme Narzo 10 est vendu en Inde à Rs. 11 999 pour la variante de stockage de 4 Go de RAM + 128 Go. En revanche, le prix Realme Narzo 10A en Inde est fixé à Rs. 8 499 pour l’option de stockage unique de 3 Go de RAM + 32 Go.

Les Realme Narzo 10 et Narzo 10A seront disponibles à l’achat en Inde via Flipkart et Realme.com. La première vente du Realme Narzo 10 débutera à 12 h (midi) IST le 18 mai, tandis que la première vente du Realme Narzo 10A est fixée à 12 h (midi) IST le 22 mai.