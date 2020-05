Nathan Cleary suspendu pour deux matchs pour ne pas avoir coopéré avec l’unité d’intégrité de la LNR, Tyrone May, Penrith Panthers

Geberit Plus 4 WC suspendus 6l, Coloris: Blanc, avec KeraTect

Keramag Plus 4 WC suspendus position assise surélevée (+4cm) lorsqu'il est monté sur Dimensions de raccordement standard ne pas installer avec des robinets de chasse d'eau *** Siège des WC NON inclus ***