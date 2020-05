ASICS lance le Ramadan 5K Challenge, encourageant les participants à rester en forme à la maison

La saison de course a peut-être pris fin avec les circonstances actuelles, mais ASICS veut s’assurer que nous restons en bonne santé et en forme à la maison avec le lancement de plusieurs nouvelles initiatives dans le cadre de la campagne #UntiedYetUnited.

Fondé en 1949, ASICS est dérivé d’un acronyme de l’expression latine «Anima Sana in Corpore Sano», qui signifie Sound Mind in a Sound Body. Aujourd’hui, cette philosophie est plus importante que jamais.

ASICS est passionné de vous aider à garder votre corps et votre esprit en quarantaine et a lancé de nouvelles initiatives pour vous aider à maintenir votre forme physique et votre santé mentale:

Ramadan 5K Challenge

Comme il est difficile de trouver la motivation pour travailler à la maison compte tenu de toutes les circonstances qui nous entourent, en particulier maintenant que le Ramadan est à nos portes, ASICS a lancé le Ramadan 5K Challenge pour permettre à chacun de s’entraîner efficacement, sans avoir à quitter le confort de la maison.

Dans ce défi, les participants auront un accès exclusif à un plan de formation GRATUIT de trois semaines et à onze sessions, qui seront enseignées par des entraîneurs experts ASICS via des appels vidéo ZOOM en direct.

Toutes les séances d’entraînement se dérouleront à domicile et se concentreront sur des exercices de conditionnement physique, permettant aux participants de courir.

Il est conseillé pour tous les niveaux de fitness, des débutants aux amateurs de gym avancés. Et c’est une excellente occasion d’impliquer tous les membres de votre famille non seulement pour profiter du processus ensemble, mais pour se sentir plus en forme que jamais.

À la fin de la session de formation, il y aura une course virtuelle de 5 km pour célébrer les réalisations.

ASICS Studio App

L’application ASICS Studio, normalement une application payante, offrira désormais une période d’essai gratuite de 3 mois pour tous. Il est plein d’une variété d’exercices à domicile, y compris ceux spécialement conçus pour les coureurs et il comprend également des séances de yoga et de méditation. L’application est disponible sur les plateformes iOS et Android.

Inspirons-nous de la mission originale de la marque ASICS – inspirer avec espoir, optimisme et reconnaître la puissance du mouvement pour parvenir à un «esprit sain dans un corps sain». Pour plus d’informations et pour rester au courant des dernières nouvelles, visitez @asicsme sur Instagram.

