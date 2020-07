Raise Dead, Power Word: Feast, Draconic Studies et Demonic Studies dévoilés pour l’extension Scholomance Academy de Hearthstone

Image via Blizzard Entertainment

Blizzard a introduit une multitude de Foyer cartes dans son match Priest vs Warlock pendant le flux de révélation final pour Académie Scholomance aujourd’hui.

Pendant le match, Raise Dead, Power Word: Feast, Draconic Studies et Demonic Studies ont été révélés. Raise Dead est une carte à double classe Priest Warlock qui ne coûte aucun mana et ajoute deux sbires alliés morts dans ce jeu à votre main au prix de trois dégâts à votre héros. Power Word: Feast est un sort de prêtre rare qui coûte deux mana et donne un serviteur + 2 / + 2 en statistiques et le guérit à pleine santé à la fin du tour. Draconic Studies est un sort de prêtre commun qui coûte un mana et découvre un dragon. Cela fait également que le prochain dragon que vous jouez coûte un de moins. Études démoniaques est un sort de démoniste courant qui coûte un mana et découvre un démon. Tout comme toutes les autres études, cela fait également que le prochain démon que vous jouez coûte un de moins.

Raise Dead est un moyen peu coûteux d’accumuler de la valeur puisque vous tirez effectivement deux cartes pour zéro santé. Bien que cela puisse sembler approprié pour l’archétype du prêtre de la résurrection, Raise Dead a le potentiel d’être utilisé dans des listes de tempo plus rapides comme Zoo en raison du fait que cette carte ne coûte que de la santé à jouer et non du mana. Power Word: Feast est une carte buff qui espère s’appuyer sur le tempo de l’archétype du prêtre en étant un autre buff à ajouter à vos serviteurs. Ce buff est puissant car il vous donne la possibilité de valoriser le commerce avec vos serviteurs et de le soigner complètement après avoir effectué ces échanges.

Les études draconiques et les études démoniaques font toutes deux partie du cycle d’étude des cartes qui coûtent un mana chacune et permettent à la prochaine carte du même type d’être moins chère. Lors de l’évaluation des cartes d’étude, déterminer quelles cartes peuvent être trichées un tour plus tôt peut aider à leur ajouter de la valeur. Avec les études draconiques, Priest peut trouver un Fate Weaver au tour trois, qui peut être un corps 3/6 au tour trois. S’il est joué dans le dernier jeu, il y a une tonne de serviteurs de grande valeur que Priest pourrait apprécier, comme Aeon Reaver, Skeletal Dragon, Murzond ou l’une des versions d’Alexstrasza. Les études démoniaques peuvent fournir une copie supplémentaire de Flame Imp ou Scrap Iron Imp dans des listes agressives ou une troisième copie de Enhanced Dreadlord ou du nouveau Void Drinker dans des listes plus lentes.

Académie de Scholomance de Hearthstone devrait être disponible le 6 août.

