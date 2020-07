Eiyuden Chronicle de Suikoden Creators a écrasé Kickstarter

Quand le Suikoden les créateurs ont annoncé le Kickstarter pour successeur spirituel Chronique d’Eiyuden, il a suscité beaucoup d’intérêt de Suikoden les fans qui se demandent à quoi pourrait ressembler la série aujourd’hui. Ce à quoi ils ne s’attendaient pas, c’était l’intérêt écrasant non seulement de franchir plusieurs objectifs en une seule journée, mais aussi de casser Kickstarter lui-même, écrasant le site plusieurs fois lundi après son premier lancement.

le Chronique d’Eiyuden La campagne Kickstarter a atteint son objectif initial d’environ 500 000 USD en seulement trois heures après son lancement le 27 juillet. C’était malgré trois plantages distincts pendant cette période au cours desquels le site Kickstarter n’était pas accessible. Pourtant, cela n’a pas ralenti la cascade de soutien au projet. Grâce à encore plus de plantages, le projet a franchi plusieurs objectifs ambitieux, notamment le dépassement du million de dollars requis pour les versions console du jeu. Après seulement deux jours, le soutien pour Chronique d’Eiyuden se situe actuellement à plus de 2,2 millions de dollars avec 30 jours pour aller à la fin de la campagne.

Rabbit & Bear Studios a confirmé dans une mise à jour d’aujourd’hui que les crashs de Kickstarter étaient bien causés par Chronique d’Eiyuden des supporters inondent le site pour soutenir le projet (et regarder curieusement le nombre augmenter rapidement en temps réel).

Les 24 premières heures de notre campagne ont été assez folles. Beaucoup d’entre vous ont probablement remarqué que pendant les heures d’ouverture de la campagne, Kickstarter s’est écrasé plusieurs fois. C’était malheureux, mais c’était plutôt encourageant que ce soit l’esprit et l’amour de nos fans qui aient été les derniers coupables de l’accident. Comme Murayama-san l’a tweeté après la panne, c’était une attaque combo ultime que les serveurs Kickstarter ne pouvaient pas résister! De plus, le personnel de Kickstarter a eu la gentillesse d’ajouter une journée supplémentaire à notre campagne pour rattraper le temps perdu. Faisons en sorte que ce temps compte!

Avec un mois avant la fin du projet, il y a beaucoup de place Chronique d’Eiyuden pour collecter encore plus d’argent et atteindre plusieurs objectifs supplémentaires pour des éléments tels que de nouveaux mini-jeux, des personnages et d’autres fonctionnalités que les développeurs s’engagent à ajouter. L’équipe affirme que le développement est évolutif et qu’elle peut facilement répondre aux exigences de la forte demande. Actuellement, le projet est prévu pour la fin de 2022 sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, PC et «la prochaine console de Nintendo».

le Chronique d’Eiyuden La page de la campagne contient une tonne d’informations sur le jeu, y compris l’histoire, les personnages, le gameplay, la musique, etc. Il existe des gifs, des captures d’écran, de courtes vidéos et des descriptions pour vous permettre d’anticiper suffisamment la sortie du jeu dans deux ans. Pour l’instant, tout ce que nous pouvons faire est de nous asseoir, de continuer à soutenir le projet et d’attendre plus d’informations et de mises à jour de l’équipe de développement.