Un possible «  cluster  » sous enquête après 14 cas confirmés dans la région de Glasgow

Un possible «cluster» de coronavirus est en cours d’investigation dans la région du Grand Glasgow et de Clyde après que 14 nouveaux cas y ont été confirmés.Nicola Sturgeon a déclaré au briefing sur le coronavirus que s’il n’y avait pas eu de nouveau décès au cours des dernières 24 heures, il y avait eu 22 nouveaux cas. Parmi ceux-ci, elle a déclaré que 14 se trouvaient dans la zone du conseil d’administration du Greater Glasgow and Clyde NHS, où un «cluster possible» associé à un «emplacement particulier» faisait l’objet d’une enquête. tiendra une réunion et que «tous les nouveaux cas positifs font l’objet d’une enquête approfondie pour déceler tout lien». .Elle a déclaré que les modifications attendues de la scolarité et du blindage «ne nous laisseraient pas beaucoup de place pour des changements immédiats» ailleurs. Un panneau dans Buchanan Street, Glasgow, rappelant à Shopp «Nous ne pouvons pas simplement regarder si un changement individuel est sans danger, bien que ce soit une partie importante de notre considération», a déclaré Mme Sturgeon. «Nous devons également considérer le cumulatif l’impact de tous les changements que nous apportons. «Nous devons être sensés dans l’ordre dans lequel nous apportons des changements, afin de ne pas créer une situation où nous en faisons trop, trop rapidement et donnant ainsi au virus la chance de submerger »Mme Sturgeon a déclaré qu’elle s’attendait à ce que les gens et les entreprises soient déçus si leur secteur ne rouvrait pas aussi vite qu’ils le souhaiteraient, ajoutant que lorsque le gouvernement écossais ne pouvait pas procéder à une nouvelle réouverture, il fournirait des dates indicatives Pendant ce temps, la secrétaire aux finances, Kate Forbes, a annoncé que l’industrie hôtelière écossaise recevrait 14 millions de livres sterling afin de garantir des emplois jusqu’à l’année prochaine.Le programme de récupération de l’hôtel permettra aux entreprises éligibles de postuler m fin août pour jusqu’à 250 000 £ de subventions, qui, selon Mme Forbes, soutiendraient jusqu’à 3 000 emplois. «Son objectif principal sera de protéger les grands hôtels, qui ont été durement touchés par les événements des derniers mois», a déclaré Mme Forbes Forbes a déclaré à propos du fonds. « Il s’agit également de regarder vers l’avenir et les candidats retenus se verront offrir un soutien global pour les aider à renforcer leurs entreprises pour l’avenir. » Un autre million de livres sterling de subventions sera remis par VisitScotland aux entreprises indépendantes qui sont inéligible pour d’autres types de soutien du gouvernement écossais, a-t-elle ajouté.

