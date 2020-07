Quiz ultime sur les vrais ou faux Starship Troopers

À la fin des années 90, le réalisateur de Robocop, Paul Verhoeven, s’est à nouveau lancé dans la satire dans un grand film. Cette fois, sa cible était le nationalisme et la propagande de guerre, avec le classique culte Starship Troopers. Après les escapades de Johnny Rico alors qu’il se frayait un chemin à travers l’infanterie mobile, AKA la chair à canon, contre les arachnides calculés et visqueux.

Alors que Verhoeven apportait l’action et le drame présents dans le roman original des années 50, qui respirait le nationalisme et la fierté militaire, la satire mordante, la superbe distribution d’ensemble et la relation entre Rico et l’ancien ami devenu amant Dizzy ont permis à Starship Troopers de créer une base de fans plus dévouée que les Roughnecks de Rasczak.

Si vous vous considérez comme l’un de ces Roughnecks, pourquoi ne pas le mettre à l’épreuve? Ce quiz, 15 questions vraies ou fausses, est plus difficile que n’importe quel atterrissage sur Klendathu ou attendre l’extraction de l’avant-poste sur la planète P. Alors allez-vous vous prouver plus intelligent que les Brain Bugs ou tomberez-vous comme tant d’infanterie mobile avant vous?

Les réponses sont à la toute fin! Bonne chance soldat …