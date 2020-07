Comment obtenir la recette DIY du masque King Tut dans New Horizons – .

in

La mise à jour estivale de la vague 2 d’Animal Crossing New Horizons est enfin arrivée, ce qui signifie que les joueurs peuvent désormais accéder à la Dream Suite et aux sauvegardes de sauvegarde de leur île. Cependant, alors que nous savions que tout ce qui précède allait arriver, ce que Nintendo ne nous a pas dit, c’est que le masque King Tut fait également partie de la mise à jour. Si vous souhaitez ressembler à un égyptien avec une malchance incroyable, vous découvrirez ici comment obtenir la recette DIY du masque King Tut et comment fabriquer le couvre-chef.

En plus de pouvoir visiter les rêves d’autres personnes comme cet épisode de Bob l’éponge, la mise à jour estivale de la vague 2 pour Animal Crossing New Horizons ajoute également des feux d’artifice. Ceux-ci seront présentés tout au long du mois d’août tous les dimanches à 19h00, et il y aura même des feux d’artifice personnalisés, mais ne vous attendez pas à pouvoir faire quoi que ce soit de brut.

Mais, loin des feux d’artifice et de la possibilité de visiter d’autres îles dans un état de rêve, vous découvrirez ici comment obtenir la recette DIY du masque King Tut pour pouvoir la fabriquer.

Comment obtenir la recette DIY du masque King Tut dans Animal Crossing

Vous obtenez la recette DIY du masque King Tut dans Animal Crossing New Horizons en téléchargeant la mise à jour estivale de la vague 2.

La recette DIY du masque King Tut ne vous est pas donnée par un villageois d’Animal Crossing New Horizons, car vous devez plutôt frapper des pierres avec une pelle jusqu’à ce qu’une pépite d’or sorte.

Une fois qu’une pépite d’or apparaît, votre moi virtuel dira / pensera ce qui suit:

«Regarder cette pépite d’or brillante me fait me sentir… comme un roi. J’ai une idée de recette DIY! »

Comment fabriquer le masque King Tut dans Animal Crossing New Horizons

Vous avez simplement besoin des ingrédients suivants pour fabriquer le masque King Tut dans Animal Crossing New Horizons:

Et c’est tout!

Une fois que vous avez fabriqué le masque King Tut, vous pouvez le porter où vous voulez, y compris en nageant dans le vaste océan.

Cependant, méfiez-vous du fait que sa beauté a un coût et une malédiction graves. Car vous voyez, si vous sprintez en portant le couvre-chef, vous serez à jamais condamné à trébucher et à vous gratter les genoux.

Vous ne trébucherez pas en courant à vitesse normale, mais si vous trébuchez, les ballons flotteront.

