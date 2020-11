Qu’est-il arrivé à Safaree et Erica Mena? La publication Instagram suscite des rumeurs de divorce! – .

in

Photo par Aaron J. Thornton / Getty Images

Les fans d’Instagram qui suivent le couple préféré de tout le monde, Safaree Samuels et Erica Mena, s’inquiètent du fait que leur relation pourrait être sur les rochers. Après quelques publications récentes sur les réseaux sociaux, le couple a donné des indices selon lesquels ils vivent désormais des vies séparées.

Safaree et Erica se sont rencontrés dans la série de télé-réalité «Scared Famous» en 2017. Ils ont commencé à sortir ensemble sous peu et Safaree a proposé à Erica la veille de Noël 2018. Après leur mariage dans le New Jersey le 7 octobre 2019, Erica a donné naissance à leur fille Safire le 2 février 2020.

Découvrez ici ce que Safaree et Erica publient sur les réseaux sociaux pour déclencher des rumeurs de divorce!

Qu’est-il arrivé à Safaree et Erica Mena?

Safaree et Erica Mena ont suggéré aux abonnés des médias sociaux après quelques publications récentes qu’ils pourraient se séparer. Cependant, le couple n’a encore rien confirmé ni fourni les raisons du divorce spéculé.

Les fans semblent penser que la légende audacieuse de Safaree sur Instagram laisse entendre que la relation pourrait être terminée. Il a posté une photo de lui-même seins nus, devant une Rolls Royce orange et tenant un parapluie assorti. Dans la légende, il a écrit: «BACHELOR! FIN 2020 BIEN! ». La photo qui a été partagée hier, 4 novembre, est devenue virale et les fans se demandent si cela signifie que sa relation est terminée. Dans le post, Safaree a tagué le compte officiel de l’émission télévisée « Divorce Court », indiquant en outre que le couple s’apprête à divorcer.

Le couple ne se suit pas sur les réseaux sociaux et semble se battre en ligne. Safaree a tweeté: «Je pense que la fonction de blocage de l’iPhone est sa meilleure fonctionnalité. il apporte une telle paix et sérénité. Excellent moyen de garder Jack à l’écart. Merci, Steve Jobs. » avec deux autres tweets disant «plus grand regret» et «pathétique».

La publication Instagram suscite des rumeurs de divorce!

La scission spéculée a été une surprise pour les fans, car le couple a semblé bon récemment. Safaree a semblé orienté vers la famille et a écrit un adorable tweet sur leur fille le 27 octobre.

Les rumeurs entourant le divorce ont commencé quand Erica a publié un Instagram avec la légende: «Mes enfants. C’est ça ma vie! Les priorités sont vraiment f ***** pour certaines personnes. Heureux que je ne fasse pas partie de ces idiots. La publication Instagram a depuis été supprimée, mais dans un article plus récent, elle rappelle que les abonnés «ne sont pas trop nombreux comme moi».

