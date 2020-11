LASK a fait face à une tâche délicate contre Anvers: « Perdre est interdit »

Tottenham était le grand favori du Groupe J en Ligue Europa, mais après deux journées, le Royal Antwerp est étonnamment au sommet. Jeudi (21 h / DAZN en direct), le LASK rendra visite au vainqueur de la coupe de Belgique et pourrait transformer la course de promotion en une bataille à trois avec un succès ou au moins un match nul.

LASK a récemment célébré trois victoires en huit jours – contre St. Pölten (4: 0), Rasgrad (4: 3) et Sturm (2: 0) – et s’est envolé pour la Belgique avec la confiance nécessaire. « Nous avons montré que nous avons une tendance extrêmement positive, que nous avons fait d’énormes progrès dans de nombreux domaines. Mais c’est un nouveau jeu, il part de zéro. Nous devons travailler à nouveau nos adversaires et poser des problèmes, cela nous aide. Pas grand-chose dans le passé », a expliqué Dominik Thalhammer, entraîneur de LASK.

Thalhammer attend un adversaire qui soit « vraiment fort. C’est un défi majeur pour nous, un adversaire très délicat où il faut trouver de bonnes solutions. Mais c’est un adversaire que l’on peut battre », a déclaré l’entraîneur. Il peut à nouveau compter sur James Holland, qui a guéri sa blessure au mollet. Lukas Grgic est banni pour cela.

Thalhammer: « Vous n’êtes pas obligé de gagner là-bas »

Après le nul, un duel avec Anvers pour la deuxième place derrière Tottenham était attendu. La victoire inattendue des Belges à domicile contre les favoris du groupe n’a rien changé. Thalhammer ne voulait pas parler d’une victoire obligatoire pour rester dans la course. « Une victoire est le but déclaré. Un match nul pourrait aussi suffire, à condition de les battre à domicile. Ce n’est pas une obligation pour gagner là-bas », a-t-il soulagé son équipe.

Dans tous les cas, cela pourrait changer la donne. Avec un succès complet, LASK entrerait dans la mi-temps de la phase de groupes à égalité avec Anvers et probablement aussi Tottenham et détiendrait tous les atouts dans leurs mains lors du prochain match le 26 novembre à domicile contre Anvers.

Philipp Wiesinger se voit préparé à cela. « Perdre est interdit. Nous pensons que nous jouons pour gagner et que nous emportons quelque chose avec nous. Nous avons beaucoup de confiance en nous, nous avons bien joué lors des derniers matchs », a souligné le défenseur, qui s’est adapté mardi aux Belges via vidéo. a été. « Nous avons vu que nous avons de bonnes chances de survivre là-bas. Nous avons élaboré un bon plan », a-t-il déclaré avec optimisme.

LASK rencontre une équipe avec un style de jeu similaire et avec une confiance en soi similaire, même si Anvers a perdu la tête du championnat avec une défaite ingrate ce week-end et est retombé cinquième. Au niveau international, « The Great Old », le plus ancien club de football du pays, a un bilan sans faute après une victoire 2-1 contre Rasgrad et une victoire 1-0 contre Tottenham la semaine dernière. Lior Refaelov a marqué un but dans les deux matches et l’Israélien forme un puissant duo d’attaques avec Dieumerci Mbokani du Congo, qui était le meilleur buteur de Belgique la saison dernière.

Ligue Europa: Le tableau du groupe J