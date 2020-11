Qu’est-il arrivé à PC Frank Pulley? Où est le policier de Mangrove maintenant? – .

PC Frank Pulley est le principal antagoniste de Small Axe’s Mangrove, mais qu’est-il arrivé à l’ancien policier? Où est Frank Pulley maintenant?

BBC One et Small Axe d’Amazon Prime n’auraient pas pu arriver sur nos écrans à un meilleur moment.

Le racisme et la brutalité policière étant au centre de l’attention en 2020 Small Axe et son premier épisode, Mangrove, sont particulièrement poignants.

À Mangrove, nous suivons l’histoire des Mangrove Nine, un groupe de militants inculpés d’incitation à des émeutes lors d’une manifestation en 1970.

L’antagoniste principal du film est un policier du nom de PC Frank Pulley dont les actions trop agressives et ouvertement racistes ont conduit à des affrontements avec la communauté noire vivant à Notting Hill et à l’arrestation des Mangrove Nine.

Mais qu’est-il arrivé au PC Frank Pulley et où est-il maintenant?

Petite hache: Mangrove sur BBC One

Small Axe a commencé sur BBC One et iPlayer le 15 novembre avec le film de deux heures, Mangrove.

La série d’anthologies en cinq épisodes raconte une histoire complètement nouvelle dans chaque épisode et dans le premier épisode de Small Axe, nous apprenons l’existence des Mangrove Nine, un groupe de militants noirs qui ont été arrêtés et accusés d’incitation à des émeutes lors d’une manifestation en 1970.

Les neuf accusés ont été jugés pendant 55 jours et ont finalement été acquittés après qu’il est devenu clair que les motivations et les actions de certains des agents de la police métropolitaine étaient loin d’être justifiées.

Poulie PC Frank dans la mangrove

PC Frank Pulley est présenté dans les premières minutes de Mangrove et il est rapidement démontré qu’il cible le restaurant Mangrove et son propriétaire, Frank Crichlow.

Pulley était l’un des officiers les plus notables et les plus notoires travaillant à Notting Hill à l’époque et aurait acquis une réputation pour son style policier trop agressif et ses opinions ouvertement racistes selon Bustle.

Suite à l’arrestation du Mangrove Nine, l’officier était l’un des principaux témoins de l’accusation, mais son témoignage et sa réputation ont été contestés sur la base de la malhonnêteté selon l’International Times et les membres du Mangrove Nine ont été acquittés ou condamnés à des peines avec sursis. pour les délits mineurs.

Qu’est-il arrivé à PC Frank Pulley?

À la suite de la manifestation initiale qui a conduit à l’arrestation du Mangrove Nine en 1970, le PC Frank Pulley aurait été expulsé de la région de Notting Hill, mais selon Bustle, citant l’International Times, il a été relocalisé dans la région en 1973, ce qui a rapidement incité un certain nombre de plaintes de résidents.

On ne sait pas comment et quand le temps de PC Frank Pulley dans la police a pris fin, mais un article de 2005 du magazine Mute a déclaré qu’il «avait pris sa retraite de la police il y a environ vingt-cinq ans», ce qui aurait été vers 1980.

L’article ajoute que Frank Pulley «a réussi d’une manière ou d’une autre à éviter la« honte »du renvoi de la police métropolitaine.»

Selon Bustle, on ne sait pas où se trouve Frank Pulley aujourd’hui ou si l’ancien policier est toujours en vie.

Small Axe continue sur BBC One et iPlayer ici au Royaume-Uni le dimanche jusqu’à ce que la série d’anthologies de cinq épisodes se termine le 13 décembre.

