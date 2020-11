‘PS5 Simulator’ est un jeu gratuit pour ceux qui n’ont pas encore la console

Si vous ne possédez pas encore la PlayStation 5 parce qu’elle n’a pas été commercialisée dans votre région, ou qu’elle l’a fait, mais qu’elle est en grave pénurie, laissez-nous vous suggérer quelque chose pour vous retenir. Le développeur Alex Grade a publié un jeu Windows gratuit appelé «PS5 Simulator» (merci GameSpot) qui vous permet de prétendre que vous avez la console!

PS5 Simulator est mieux expliqué par sa description officielle comme suit:

Vous ne pouvez pas attendre la nouvelle PS5, mais vous ne l’avez pas encore? N’attendez plus, votre ultime expérience PS5 est là! Mauvaise gestion des câbles, collations au sol et essayez de ne pas casser votre prochaine console de jeu dans ce jeu non AAA!

Fonctionnalités:

Graphique réaliste de premier ordre sans RTX

Physique presque partout – Newton n’en est pas content

Commencez à jouer votre PS5 tôt

Pire gestion des câbles incluse – comme dans la vraie vie

Actifs utilisés:

Maison d’habitation HQ

Playstation 5

Manette Xbox

Contrôleur PS4

Boîtes en carton

Ciseaux

câble HDMI

Routeur Plash Speed ​​5g

Clé

Sac à copeaux

Autant ça pique parce que je n’ai pas encore de PS5 moi-même (ça ne sort pas dans ma région avant le 19 novembre et les scalpers sont partout), j’ai trouvé le concept drôle. Simulateur PS5 ne fait que 947 Mo, donc ça ne fait pas de mal de le télécharger pour quelques rires.

Sur une note sérieuse, si vous n’avez pas encore réussi à obtenir une PS5, trouvez une consolation en sachant que vous n’êtes pas seul dans cette épreuve. Les précommandes et le lancement étaient assez compliqués, pour le dire légèrement, et il n’a pas été facile d’en obtenir un. La bonne nouvelle est qu’il y a plus de stock en route, vous devrez donc faire preuve de patience un peu plus longtemps.