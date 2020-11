Primark, H&M et Nike sont sous pression pour s’assurer que les travailleurs sont payés après «  l’annulation des commandes pendant la pandémie  »

Primark, H&M et Nike font face à une pression accrue pour garantir que les travailleurs de leurs chaînes d’approvisionnement soient payés intégralement pour les vêtements qu’ils ont fabriqués avant et pendant la pandémie de Covid-19.Les fabricants de vêtements qui fournissent les grandes marques de mode et les détaillants doivent des milliards de livres sterling aux travailleurs d’usine. Aujourd’hui, la plus grande alliance de syndicats et d’organisations non gouvernementales de l’industrie du vêtement intensifie sa campagne pour persuader la mode. entreprises pour s’assurer que ces travailleurs sont payés intégralement ou reçoivent une indemnité de départ s’ils ont été licenciés en raison de l’épidémie de coronavirus.« Des milliards » dus en salaires impayés Le groupe, Clean Clothes Campaign, prévoit de confronter les grandes marques et entreprises telles que les articles de sport géant Nike dans des lieux physiques à travers le monde et en ligne avec des rappels publics pour assurer les salaires de w La campagne Clean Clothes Campaign estime que les travailleurs d’usine dans des pays comme le Bangladesh, l’Indonésie et le Pakistan doivent entre 3,2 milliards USD (2,4 milliards £) et 5,8 milliards USD (4,4 milliards £) de salaires impayés pour la période allant du Alors que le virus se propageait dans le monde entier au début de l’année, les entreprises de vêtements ont connu une forte baisse de la demande des consommateurs, ce qui a conduit de nombreuses marques à annuler et à refuser de payer les expéditions de commandes terminées et de marchandises en production. Les usines ont été obligées de licencier en masse les travailleurs, les employés étant souvent renvoyés chez eux sans salaire ni préavis, indique un récent rapport de Clean Clothes Campaign. Au Bangladesh, par exemple, près des trois quarts des travailleurs licenciés et les quatre cinquièmes des travailleurs licenciés se sont vus refuser un salaire en mars, selon le rapport. « Payez » Cette semaine, le groupe prévoit de faire entendre la voix de ces travailleurs dans les rues commerçantes d’Europe. et les États-Unis en projetant des images de travailleurs protestataires sur des bâtiments, en enregistrant leurs déclarations sur le trottoir et en cachant des notes à l’intérieur des magasins, où ils sont ouverts. Elle encouragera également les acheteurs à publier publiquement des messages aux entreprises sur les réseaux sociaux, les appelant à «payer», accompagnés du hashtag # PayYourWorkers. Commentant la nouvelle vague d’action, Christie Miedema, porte-parole de Clean Clothes Campaign, a déclaré: «Ces entreprises ont bâti leurs profits sur un travail mal payé et ont privé les travailleurs de ces maigres salaires depuis le début de la pandémie. «Maintenant, au milieu d’une vague de nouveaux verrouillages, il est grand temps pour les marques et les détaillants de s’assurer que les travailleurs sont ont payé l’intégralité de leur salaire afin de survivre. »Primark fund Un porte-parole de Primark a déclaré:« S’assurer que les travailleurs sont payés est d’une importance primordiale pour Primark et Covid-19 n’a en aucune façon modifié notre engagement envers ce principe. leur capacité à payer les travailleurs pendant la pandémie, nous avons créé un fonds pour nous assurer que les travailleurs étaient payés le plus tôt possible pour le produit Primark en production. «Lorsque nos magasins ont pu rouvrir, nous nous sommes engagés à payer intégralement pour tous les vêtements finis et en cours de production ainsi que tous les coûts de tissu fini engagés pour Primark avant la fermeture des magasins en mars. » En savoir plus HMRC enquête sur les réclamations d’exploitation à Leicester, la chaîne de vêtements Boohoo accusée de bas salaires et de mauvaises conditions Il a ajouté que depuis la réouverture des magasins Primark en juillet, l’entreprise avait passé 1,25 milliard de livres sterling de commandes. La société a depuis dû refermer la moitié de ses magasins, mais honorera ces commandes, a-t-il confirmé.H & M et Nike ont été contactés pour commentaires. @ Kt_grant

