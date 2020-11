Quels domaines sont soumis à chaque niveau de restrictions dans le nouveau système de règles anglais

Le gouvernement a confirmé quelles parties de l’Angleterre seront confrontées aux restrictions les plus strictes de Covid-19 lorsque le verrouillage national sera levé la semaine prochaine.Presque toutes les régions d’Angleterre sont confrontées à des règles interdisant aux ménages de se mélanger à l’intérieur et des restrictions à la socialisation en dehors de leurs maisons. Seules les îles de Wight, Cornwall et les îles Scilly ont été placées dans le groupe de restrictions de premier niveau le plus bas, alors que de vastes étendues des Midlands, du nord-est et du nord-ouest se trouvent dans le troisième niveau le plus restrictif, où les ménages ne peuvent pas se mélanger et les pubs et restaurants ne peuvent servir que de la nourriture et des boissons à emporter.La plupart des régions d’Angleterre sont soumises à des règles plus strictes en matière de Covid-19 (Photo: PA) Le reste du pays, y compris Londres et Liverpool, sera au niveau deux, ce qui limite le mélange des ménages à à l’extérieur uniquement, avec un maximum de six personnes.Pour une liste complète des règles, cliquez ici. Liste complète des niveauxTier 1: Alerte moyenneSouth EastSouth WestTier 2: High alertNorth WestCumbrieLiverpool City RegionWarrington et CheshireYorkshireWest MidlandsWorcestershireHerefordshireShropshire et Telford & WrekinEast MidlandsEast of EnglandSuffolkHertfordshireCambridgeshire, y compris Londres-KeyxleBord de LondresSuffolkHertfordshire et HoveSurreyReadingWokinghamBracknell ForestWindsor et MaidenheadWest BerkshireHampshire (sauf l’île de Wight), Portsmouth et SouthamptonBuckinghamshireOxfordshireSouth OuestSud Somerset, Somerset West et Taunton, Mendip et SedgemoorBath et du Nord-Est SomersetDorsetBournemouthChristchurchPooleGloucestershireWiltshire et SwindonDevonTier 3: Très haute alertNorth EastTees Valley Authority combiné: HartlepoolMiddlesbroughStockton-sur-TeesRedcar et ClevelandDarlingtonNorth East Combined Authority: SunderlandSouth Tyneside GatesheadNewcastle sur TyneNorth TynesideCounty DurhamNorthumberlandNorth WestGreater ManchesterLancashireBlackpoolBlackburn avec DarwenYorkshire et le HumberThe HumberWest YorkshireSouth YorkshireWest MidlandsBirmingham et noir CountryStaffordshire et Stoke-on-TrentWarwickshire, Coventry et SolihullEast MidlandsDerby et DerbyshireNottingham et NottinghamshireLeicester et LeicestershireLincolnshireSouth EastSlough (reste de Berkshire est de niveau 2: état d’alerte) Kent et MedwaySouth WestBristolSouth GloucestershireNorth Somerset