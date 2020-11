Comment regarder la finale du championnat du monde de Clash of Clans 2020

Image via Supercell

le Clash of Clans Les finales du championnat du monde 2020 se joueront du 27 au 29 novembre. Huit équipes du monde entier se disputent une part du prize pool de 1 million de dollars et le titre de champions du monde.

Il sera joué en ligne en raison de la pandémie de coronavirus. Six des huit équipes en finale se sont qualifiées lors des six éliminatoires qui se sont déroulés tout au long de l’année. Deux autres équipes, eleVen Original et HT Family, se sont qualifiées pour la finale grâce à un vote par joker en jeu qui a eu lieu plus tôt ce mois-ci.

Voici tout ce que vous devez savoir sur le Clash of Clans Finales du championnat du monde 2020.

Format

La finale du championnat du monde se déroule en deux étapes: les groupes et les éliminatoires.

Les huit équipes ont été divisées en deux groupes, A et B, pour la phase de groupes.

Ils concourront dans un bracket à double élimination avec les deux meilleures équipes qualifiées pour les éliminatoires.

Les éliminatoires n’auront que des demi-finales et des finales.

Équipes et groupes

groupe A

ATN.aTTax

Famille HT

X6tence

MuZhan le plus sombre

Groupe B

Vatang

eleVen Original

Danse Ni Chang

Marcheurs QueeN

Matchups

27 novembre (premier jour)

groupe A

ATN.aTTax vs famille HT

X6tence contre Darkest MuZhan

Équipe perdante du premier match vs équipe perdante du match deux

Groupe B

Vatang contre eleVen Original

Ni Chang Dance contre QueeN Walkers

Équipe perdante du troisième match vs équipe perdante du match quatre

28 novembre (deuxième jour)

Groupe A et B

Équipe gagnante un contre équipe gagnante deux

Décideur un contre décision deux

Jour trois

Récompense

La cagnotte d’un million de dollars sera répartie comme suit:

Première place: 300 000 $

Deuxième place: 150 000 $

Troisième à quatrième place: 70 000 $

De la cinquième à la huitième place: 35 000 $

Courant

Tous les matchs seront diffusés en direct sur le Clash of Clans Chaîne Youtube. Il commencera à 9h CT.