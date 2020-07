Quelles sont les influences les moins évidentes de la Grèce antique sur notre vie quotidienne? – .

27 juil

2020

La mythologie grecque est considérée comme l’une des pierres angulaires de la culture occidentale, et les histoires d’il y a des milliers d’années sont encore très répandues aujourd’hui.

Il y a des choses de tous les jours, en particulier dans les médias grand public, qui sont évidemment basées sur les histoires de ces temps anciens.

Mais alors, il y a des façons un peu moins connues de l’influence de la Grèce antique dans notre vie quotidienne.

Voici quelques éléments que vous ne saviez peut-être pas liés à la mythologie grecque.

La mythologie grecque est forte dans la culture populaire

Regardez n’importe quelle sélection de jeux pour consoles, iGaming ou mobile, et vous serez inondé d’options basées sur la mythologie grecque.

Le sujet a également été constamment utilisé au fil des ans dans le cinéma et la télévision. Age of Gods: King of Olympus, par exemple, est un jeu de machine à sous basé sur Zeus.

Le titre de Playtech est disponible sur William Hill, un casino en ligne en Irlande. D’autres offres modernes basées sur la Grèce antique incluent Assassin’s Creed Odyssey d’Ubisoft, qui est inspiré du poème épique d’Homère.

Dans la fiction, l’une des séries de livres et de films les plus populaires est Percy Jackson & The Olympians de Rick Riordan.

Riordan a pris des personnages bien connus de la Grèce antique et les a combinés avec des histoires et des personnages originaux.

Étymologie

Les choses mentionnées ci-dessus sont clairement inspirées de la Grèce antique. Mais d’autres exemples de l’influence de cet âge sont moins évidents.

La plupart des gens savent qu’une grande partie des mots de la langue anglaise – environ 60%, en fait – ont des racines grecques ou latines.

Ceux-ci sont souvent marqués au début ou à la fin d’un mot sous la forme d’un préfixe ou d’un suffixe, des mots bien connus comme aqua étant utilisés pour des mots liés à l’eau, par exemple.

Mais il y a aussi pas mal de mots qui sont nés grâce à certains personnages de la mythologie grecque. Certains d’entre eux ont des histoires intéressantes.

https://www.youtube.com/watch?v=lRN_KT17mNon

Prenez le mot, procrustean, par exemple. C’est un adjectif utilisé pour décrire l’application d’une stricte conformité ou uniformité avec le refus de s’adapter.

Il est dérivé du personnage, Procrustes, qui a attaqué les gens et les a étirés pour qu’ils s’adaptent parfaitement à la taille d’un lit de fer ou, alternativement, ont coupé leurs pieds ou leur tête pour les mettre en forme.

Un autre mot, plus couramment utilisé, basé sur un caractère grec, est le narcissisme. Cela vient de l’histoire de Narcisse, un homme qui est tombé amoureux de lui-même en voyant son propre reflet dans un lac.

Marques

La mythologie grecque est l’un des domaines de prédilection des entreprises lorsqu’il s’agit de trouver un nom. Combien de marques célèbres pensez-vous connaître qui tirent leur nom de la Grèce antique?

Vous en savez probablement plus que vous ne le pensez.

Certaines des marques les plus connues sont Amazon, qui porte le nom des femmes guerrières, et Hermès, qui était le héraut des dieux.

Nike a été nommé d’après la déesse grecque de la victoire, et Pandora après la première femme mortelle jamais créée.

En plus de jouer à des jeux et de regarder des films basés sur la mythologie grecque, il est intéressant de découvrir ces faits moins connus.

Il y a tellement de choses quotidiennes qui ont des origines il y a des milliers d’années, et découvrir comment elles sont arrivées peut souvent être une révélation.