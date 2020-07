L’objectif de Liverpool conclut un accord de quatre ans avec ses rivaux Prem, après avoir tenu des pourparlers à Anfield – .

in

Photo par Quality Sport Images / Getty Images

L’objectif de Liverpool, Ferran Torres, est sur le point de signer pour Manchester City, son rival de Premier League, Goal rapportant que le prodige de Valence a convenu de conditions personnelles avant un contrat de quatre ans au stade Etihad.

En avril, lorsque les nouveaux champions de Jurgen Klopp ont pris contact avec les représentants d’un international espagnol des moins de 21 ans avec une clause de libération de 92 millions de livres sterling, il semblait au monde entier qu’Anfield était la destination inévitable (Objectif).

Torres, comme l’ancien héros de Valence Fernando l’a souligné, à Tribal Football est à peu près l’archétype de la signature de Liverpool – et pas seulement parce qu’il partage un nom de famille avec une légende du Merseyside.

À l’âge de 20 ans, le speedster de la Liga possède exactement le genre de potentiel brut qui a tendance à embrouiller les lunettes de Klopp.

Et, avec six buts et huit passes décisives pour une équipe de Los Che sous-performante en 2019/20, la perspective que Torres perfectionne ses talents déjà élites sous l’un des meilleurs entraîneurs du jeu aurait eu des arrières pleins de haut en bas sur le terrain, souffrant de nombreux nuits blanches.

Mais la crise sanitaire mondiale a tout changé pour Liverpool – et pour Torres.

Photo de David Aliaga / MB Media / Getty Images

Les champions d’Europe 2019 se sont retirés de la course pour des joueurs comme Timo Werner et Kai Havertz, selon Klopp lui-même (Sky).

Et tandis que le duo allemand est à destination de Chelsea, une autre sensation liée à Anfield devrait rejoindre les rangs d’un usurpateur potentiel.

Goal affirme que Torres se dirige vers Man City avec un contrat de quatre ans avec les termes de l’accord convenu.

Valence à court d’argent, qui a apparemment mis presque toute son équipe en vente, pourrait vendre son actif précieux pour une aubaine de 27 millions de livres sterling et Torres est censé être ravi à l’idée de travailler avec un cerveau tactique comme Pep Guardiola.

Liverpool aurait peut-être terminé 18 points d’avance en première position cette saison. L’année prochaine, cependant, attendez-vous à ce que les choses soient un peu plus serrées au sommet.

Contributeur AFP / AFP / Getty Images

