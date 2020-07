Le OnePlus Nord fait quelques sacrifices de durabilité au nom du prix

JerryRigEverything a soumis le OnePlus Nord à un test de durabilité.

Il semble y avoir quelques sacrifices dans la conception, y compris sa capacité à se plier sous de fortes contraintes.

Les matériaux ne sont pas non plus aussi haut de gamme qu’ils en ont l’air.

Le OnePlus Nord offre beaucoup de téléphones pour l’argent, mais il semble y avoir eu quelques sacrifices à concevoir au nom de ce prix convoité inférieur à 500 $.

JerryRigEverything (alias Zack Nelson) a soumis le Nord à un test de durabilité qui montre exactement où l’appareil ne fonctionne pas. Plus particulièrement, le cadre est un point faible relatif. C’est en plastique, malgré l’aspect métallique, et Nelson a réussi non seulement à casser le cadre lors de son test de flexion habituel, mais à casser carrément le téléphone.

Cela ne se produit pas avec «la plupart» des téléphones testés, a déclaré Nelson, bien qu’il ait souligné qu’il soumettait le téléphone à des pressions anormales. Il ne devrait donc pas se glisser dans votre poche, mais vous voudrez éviter les situations particulièrement difficiles si vous n’avez pas d’étui rigide pour téléphone. Nous avons demandé à OnePlus de commenter le test.

Il y a une poignée d’autres préoccupations. Bien que la vitre de l’écran ait raisonnablement bien résisté (elle ne se cassait pas même lorsque l’écran sous-jacent le faisait), elle est fabriquée à partir de Gorilla Glass 5 et pourrait se rayer plus facilement que les formules plus récentes et plus fortes. Vous voudrez également éviter une chaleur soutenue élevée si vous souhaitez protéger l’écran AMOLED, un peu comme vous le faites avec d’autres téléphones.

Nelson a soutenu que le Nord est toujours un «bon téléphone» et que la durabilité n’est qu’un facteur à prendre en compte lorsque vous effectuez un achat. Tout de même, le test rappelle que les combinés moins chers impliquent souvent quelques compromis de conception. Il s’agit simplement de savoir où se trouvent ces compromis et s’ils affectent ou non l’utilisation quotidienne. Vous serez probablement d’accord avec le Nord – soyez juste conscient de ses limites.

