Quelle est la date de sortie et l’heure de début de la saison 16? – .

PUBG Mobile est une expérience incroyablement populaire, en particulier en Inde où elle a été interdite, mais la communauté indienne s’est récemment réjouie de la nouvelle de son retour. Alors que le retour du jeu est simplement une nouvelle fantastique pour eux, ailleurs, les gens se sont demandé: quelle est la date de sortie de la saison 16 de PUBG Mobile? Vous trouverez ici la date de sortie et l’heure de début de la saison 16.

Les notes de mise à jour pour la mise à jour 1.1 de PUBG Mobile ont été partagées le 9 novembre et – si vous avez téléchargé le correctif entre le 10 et le 15 – vous aurez reçu 2888 BP, 100 AG et un sac à dos Thorn Trooper (3d). Les notes de mise à jour informent également tout sur le nouvel équipement, les défis et les activités, ainsi que sur Metro Royale.

Bien que vous puissiez lire les notes de mise à jour via le lien ci-dessus, vous trouverez ci-dessous la date de sortie et l’heure de début de la saison 16.

Quelle est l’heure de sortie de la saison 16 de PUBG Mobile?

La date de sortie et l’heure de début de PUBG Mobile Season 16 sont le 17 novembre à 02h00 UTC.

La date de sortie et l’heure de début de PUBG Mobile Season 16 susmentionnées sont basées sur des rapports et des captures d’écran partagés par la communauté.

Rien d’officiel n’a été partagé sur le compte Twitter ou le site Web officiel du jeu, mais ce qui précède est lorsque la communauté s’attend à ce qu’une nouvelle transition se produise.

Selon les notes de mise à jour 1.1, les fans peuvent s’attendre à un thème du Festival d’hiver à partir de décembre, et les récompenses supposées avoir fui pour le Royale Pass incluent un casque Angry Chicken au niveau 20 et un sac à dos Punk Rhino extrêmement cool au niveau 70 (via ClassifiedYT).

