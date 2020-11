Oliver Bierhoff critique un manque de « volonté de faire demi-tour »

Le directeur de la DFB, Oliver Bierhoff, manque une ligne uniforme dans le football professionnel pour réduire la charge. Il espérait « qu’après le premier choc corona au printemps, le football réfléchirait concrètement à la manière dont le calendrier pourrait être modifié pour réduire le nombre de matchs », a déclaré le joueur de 52 ans à im EST-CE QUE-Entrevue. « Mais malheureusement, ça ne ressemble pas à ça. »

Il y a actuellement encore un manque de volonté de « faire marche arrière. Chaque partie craint que si elle recule, les autres agiront et vous prendrez du retard », a-t-il déclaré. Pour résoudre le problème, Bierhoff réclame « une main organisatrice d’en haut qui rassemble les différentes parties ».

Du point de vue de Bierhoff, cette évolution pourrait également contribuer à une diminution de l’intérêt des fans de football. « Les gens savent s’il y a encore assez de passion et de qualité dans les jeux et les compétitions », a-t-il souligné: « Si ce n’est pas le cas, ils se détournent. Et il y a un risque si nous continuons ainsi. »

Bierhoff a cité la ligue de football américaine NFL comme un exemple de réduction réussie des matchs. C’est là que les meilleurs salaires du monde sont payés, « mais elle ne joue que 17 matchs de championnat. Cela signifie: la qualité bat la quantité ».