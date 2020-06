– – –

Queer Eye Saison 5: Rencontrez le mari de Tan, Rob France.

Il se trouve que Tan France de Queer Eye a un aussi bon œil pour la mode que pour ses partenaires. Son mari est sans aucun doute un homme aux multiples talents. Tan est marié et à en juger par son goût impeccable dans la mode, on peut imaginer qu’il a tout aussi bon goût chez les partenaires. Lui et son mari, Rob France, sont mariés depuis 10 ans maintenant.

La cinquième saison de l’émission a amené avec elle 10 nouveaux héros ayant besoin de métamorphoses. La cinquième saison de Queer Eye mettait en vedette de nombreux héros qui éprouvaient des difficultés avec les propriétaires d’entreprise. Bobby Berk et Tan France ont fait appel à leur vaste expérience en affaires pour aider des héros tels que Rihanna, Marcos et Nate.

Cependant, d’un autre côté, il était clair de voir que tout n’était pas simple pour Tan ou Bobby dans l’entreprise. Tan avait dit qu’il avait appelé son mari, Rob, et lui avait demandé de lui dire de ne pas le faire.

Il est clair que Rob a été un système de soutien pour Tan France. Tan et son mari sont tous deux très ambitieux. La star a réussi à prendre sa retraite à l’âge de 33 ans tandis que Rob est un artiste à succès ainsi qu’une infirmière pédiatrique. Les fans de Queer Eye doivent remercier Rob pour le fait que Tan soit devenu une partie de la célèbre émission et également membre des Fab Five.

Tous deux partagent des similitudes, comme le fait de grandir dans des familles religieuses. Certains pourraient également supposer que Tan est musulman et que Rob, un ancien mormon, rencontrerait des difficultés en tant que couple.

Tan garde souvent les détails de sa vie personnelle confidentiels lors de l’émission Netflix. Mais pendant l’épisode 2 de la saison 2 de Queer Eye, Tan a révélé un peu de ses fiançailles avec Rob: «Il n’y avait pas de proposition réelle. C’était juste un cas de « vous savez que nous allons nous marier un jour, non? », « Ouais bien sûr que nous le sommes ». Nous venions juste de convenir que cela allait se produire un jour, puis nous avons fixé la date. Je ne suis pas romantique. »

