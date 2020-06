Ce sont les 5 principaux faits saillants du lifting Hyundai Verna, mais pas de la Honda City 2020 nouvellement révélée.

Honda vient de dévoiler la nouvelle génération City avant son lancement le mois prochain. Nous le conduirons bientôt et vous informerons des commentaires. Cependant, la nouvelle City a beaucoup de mises à niveau, y compris les moteurs, les fonctionnalités et la conception. Les réservations non officielles ont également commencé chez les concessionnaires Honda.

Malgré de nombreuses améliorations, il manque toujours quelques fonctionnalités que propose son plus grand rival, Hyundai Verna. Voici le top 5 des points forts de la Hyundai Verna, parmi lesquels certains sont plus sophistiqués et d’autres sont importants mais ne se trouvent pas sur la nouvelle Honda City 2020.

5 points forts trouvés sur Hyundai Verna mais pas sur New Honda City

1. Combinaison diesel-auto

Nous nous attendions tous à ce que Honda propose enfin une combinaison diesel-CVT avec la City, ce qui semble peu probable. Il est d’abord apparu sur l’Amaze qui a reçu une réponse décente. Verna est plutôt la seule berline du segment à offrir une combinaison diesel-automatique. L’option Diesel-AT n’est peut-être pas aussi populaire qu’une essence-AT, mais elle a ses propres avantages.

2. Groupe d’instruments numériques

La Verna dispose d’un groupe d’instruments entièrement numérique inspiré des derniers modèles mondiaux de Honda. C’est quelque chose de premium et de sportif à regarder, certainement. La nouvelle Honda City arbore également un groupe d’instruments rafraîchi avec le MID placé entre cette fois. Cependant, pour certains, le cluster analogique est l’affaire.

3. Sièges avant ventilés

Nous ne réalisons peut-être pas l’importance de cette fonctionnalité, mais une fois que vous l’utilisez, vous pouvez en ressentir l’importance. Hyundai est la seule marque économique qui propose des sièges ventilés sur ses voitures et est une fonctionnalité extrêmement pratique dans un pays comme l’Inde. Verna obtient des sièges ventilés à trois niveaux pour absorber toute la sueur de vos vêtements.

4. Freins à disque arrière

Honda City poursuit la configuration du disque avant / tambour arrière comme de nombreuses autres voitures dans ce segment. Verna est la seule à proposer des freins à disque arrière sur ses variantes Turbo. Cela signifie que la puissance de freinage de ce dernier est meilleure que celle de la City, ce qui semble un peu utile et rassurant.

5. Réglage électrique du siège conducteur

Enfin, le Verna obtient un réglage électrique pour le siège conducteur, ce qui est une autre caractéristique importante. La Honda City est livrée avec un réglage manuel du siège conducteur. Dans Verna, vous pouvez régler l’inclinaison, la hauteur et le soutien des genoux via les commandes.