Queen of the South: Teresa semble si admirable et familière

Alice Braga qui joue le rôle de Teresa Mendoza dans Queen of the South est une femme pleine de ressources, qui se taille une place sur le marché américain des drogues illicites. En quatre saisons, nous assistons à l’évolution de Teresa, la petite amie d’un membre du cartel de sa propre entreprise. Les origines humbles du personnage et sa volonté d’atteindre un niveau de sécurité dans un monde marqué par le chaos sont ce qui la rend si convaincante à regarder.

Bien que Teresa soit originaire de l’État mexicain de Sinaloa, Braga elle-même est née et a grandi au Brésil. Entre son travail sur les écrans brésiliens et sa transition vers le marché américain, Braga a des décennies d’expérience en tant qu’actrice. Elle a même été choisie pour les prochaines adaptations en bande dessinée de The New Mutants et The Suicide Squad.

Alice Braga jouait des différents rôles pendant déjà une dizaine d’année

Pendant sa carrière dans le cinéma, on connait quelques uns des films que l’actrice aux multiples talents a joués.

Je suis une légende : Un film science fiction de Francis Lawrence sorti en 2007. Alice Braga était au casting avec Charlie Tahan et le célèbre acteur Will Smith.

La Cité de Dieu : Un film brésilien coréalisé par Fernando Meirelles Katia Land.

L’Elysium : Un film sorti en 2013 de Neill Blomkamp. Elle a partagé l’écran avec Matt Damon, Sharlto Copley et Jodie Foster dans le film.

Ce n’est pas tout, la célèbre actrice brésilienne a déjà aussi participé dans Repo Men, The Rite ou encore The Predators…