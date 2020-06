Queen of the South saison 4 : Elle est où Teresa maintenant ?

Queen of the South ou Reine du Sud est une série genre drame policier de M.A Fortin et John Miller de la telenovela La Reina del Sur. Elle est adaptée d’un roman de l’auteur espagnol Arturo Perez Reverte qui vient d’être traduit en anglais. Avez-vous aimé regarder ce genre de film ? La prochaine saison sur Netflix est en cours de préparation.

Que s’est-il passé à la fin de la saison 4 ?

On a quitté la saison 4 de Queen of the South avec Teresa qui se prépare à incriminer un juge pessimiste, alors qu’elle n’a pas l’attention de profiter l’opportunité de s’associer avec les Russes. Teresa est sur le point de déplacer ses opérations à New York, mais la quatrième saison s’est terminée par un sinistre avertissement où James, son ancien lieutenant frappe à sa porte.

La prochaine saison c’est pour quand ?

La production de la prochaine saison de Queen of the South a déjà commencé 2 mars dernier. Mais malheureusement, elle s’est interrompue moins de deux semaines plus tard à cause de l’arrivée de la cruelle maladie. Netflix a cependant déclaré que les tournages vont continuer, mais jusque là, la date exacte pour le redémarrage de la production reste encore floue.

Quelques extraits de la saison 5 dans Queen of the South

La nouvelle saison de Queen of the South va être pleine d’action et s’avérer déterminante pour le rôle de Teresa. Les relations de Teresa avec les Russes vont probablement se développer dans cette prochaine saison, il y aura même une question d’une éventuelle guerre avec la DEA. Cette saison fera donc la différence entre le fait qu’elle devienne reine, ou juste un autre pion.