David Hallyday a rendu hommage à son père Johnny pour son anniversaire

Considéré comme étant une légende de la chanson française, le grand Johnny Hallyday décédé suite à un cancer en 2017 aurait eu 77 ans ce lundi 15 juin. Et en sa mémoire, son fils David Hallyday, ses proches ainsi que ses fans lui ont ainsi rendu hommage chacun à leur façon.

Des photos, des messages, ont ainsi envahi les réseaux sociaux mais aussi des évènements organisés par ses fans.

Un hommage touchant de David Hallyday

Le fils de Johnny, David Hallyday qui est actuellement âgé de 53 ans, a célébré l’anniversaire de son père en partageant sur les réseaux sociaux une photo de Johnny lorsqu’il était enfant, il y a ajouté des émoticônes représentant un cœur et une étoile filante. On reconnaît tout de suite les traits du plus grand rockeur de sa génération sur cette photo qui a touché les admirateurs.

Lors de son passage sur le plateau de Michel Drucker, le chanteur a déclaréqu’il avait du mal à accepter la célébrité de ses parents plus jeune.«J’étais très jaloux. Ils étaient à moi. Je n’avais pas envie de les partager» ajouta-t-il.

Très proche de son père, David avait collaboré avec lui en lui composant son album «Sang pour sang», paru en 1999.