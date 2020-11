Que signifient Flotus et Potus? Signification des termes clés expliqués dans votre glossaire essentiel des élections américaines 2020

En regardant les élections américaines de loin de l’autre côté de l’étang, il est facile de trouver un jargon qui semble très éloigné du système politique britannique.De Potus à Flotus en passant par les détails techniques du système de vote américain, tout cela peut sembler un peu déroutant de l’autre côté. À l’approche du jour du scrutin du 3 novembre, voici votre guide des principaux termes évoqués pendant la campagne.La newsletter i dernières nouvelles et analysesPOTUS et FLOTUSPotus signifie président des États-Unis, qui est actuellement Donald Trump, tandis que Flotus représente la Première Dame des États-Unis, qui est actuellement Melania Trump.Bulletins d’absentéUn bulletin de vote déposé par un électeur qui ne peut pas être présent à son bureau de vote le jour du scrutin. Les bulletins de vote absents sont souvent déposés par des personnes qui: vivent à l’étranger, servent dans l’armée, voyagent ou vont à l’école dans un autre État que leur état de résidence légal.Joe Biden prend Donald Trump à la présidence (Photo: Julio Cortez / AP ) Bulletin de vote Une liste de candidats ou de projets de loi que les électeurs marquent pour faire des choix. Un bulletin de vote peut être fait de papier et marqué avec un stylo ou une perforatrice. Ou il peut être électronique et les électeurs marquent leurs choix en appuyant sur un bouton ou par écran tactile.Caucus Une réunion tenue par des membres d’un parti pour trancher une question. Le plus souvent, les caucus sont des réunions à l’échelle de l’État tenues pendant les années d’élection présidentielle. Les membres d’un parti choisissent un candidat à soutenir ou élisent des membres à un comité de nomination de l’État. Lire la suite Qui a remporté le débat présidentiel? Tous les faits saillants d’un premier affrontement shambolique entre Trump et Biden TV Le terme est également utilisé pour décrire un groupe d’élus ayant un objectif commun qui se réunit pour planifier une politique à l’appui d’un programme politique partagé, comme le Congressional Black Caucus et le Congressional. Caucus hispanique: convention Les républicains et démocrates, les deux principaux partis politiques aux États-Unis, ont organisé des conventions cet été – de grands rassemblements où les responsables du parti organisent des votes pour élire leurs candidats à la présidence et à la vice-présidence. Les résultats des caucus d’État contribuent à cela: la convention républicaine a choisi M. Trump comme président et Mike Pence comme vice-président, tous deux candidats à la réélection. Les démocrates ont choisi l’ancien vice-président Joe Biden pour le président et Kamala Harris pour le vice-président.Donald Trump, Potus et son épouse Melania, Flotus (Photo: Reuters) Fraude électorale ou fraude électorale Activité criminelle qui a un impact sur l’intégrité d’une élection. La fraude électorale peut inclure: la corruption, la falsification des bulletins de vote, l’usurpation d’identité, l’achat de votes et la publicité mensongère sur la date des élections ou sur la manière de voter.Mr Trump a affirmé à plusieurs reprises, sans preuves substantielles, que le système de vote par correspondance était utilisé par de nombreux États. La pandémie de coronavirus – qui a tué 200 000 Américains – sera un foyer de fraude électorale. Collège électoral Dans d’autres élections américaines, les candidats sont élus directement par vote populaire. Mais le président et le vice-président ne sont pas élus directement par les citoyens. Au lieu de cela, ils sont choisis par les «électeurs» dans le cadre d’un processus appelé Collège électoral. Le nombre d’électeurs qu’un État reçoit est égal au nombre de sénateurs et de représentants américains de cet État. Actuellement, il y en a 538 au total. En savoir plus Sondages du débat présidentiel: ce que le dernier sondage dit sur qui gagnera les élections américaines après le choc télévisé Trump contre Biden Ces électeurs se réunissent ensuite pour voter au collège électoral. Un candidat a besoin du vote d’au moins 270 électeurs – plus de la moitié de tous les électeurs – pour remporter l’élection présidentielle.Bien que la Constitution n’oblige pas les électeurs à suivre le vote populaire de leur État, de nombreuses lois d’État le font.InaugurationUn jour de cérémonie au cours duquel un fonctionnaire nouvellement élu entre en fonction. Cela implique généralement une cérémonie d’assermentation, des discours et des célébrations.Les inaugurations sont généralement organisées pour les présidents et les vice-présidents en janvier – plusieurs mois après le jour des élections.Le jour de la publication du 3 novembre approche à grands pas (Photo: Angela Weiss / AFP) , le comté ou la zone géographique est divisé par adresse en circonscriptions pour attribuer les bureaux de vote et recueillir les votes. Une circonscription peut parfois être appelée une circonscription électorale ou une circonscription électorale Électeur inscrit Quelqu’un a fait une demande et a été ajouté au système d’inscription des électeurs de sa région Un bulletin provisoire est utilisé pour recueillir un vote lorsqu’il y a des questions sur l’identité de l’électeur ou sa capacité à voter. circonscription électorale, et n’est comptabilisée que lorsque les informations de l’électeur sont confirmées. Mandat présidentiel Durée fixée pour qu’une personne exerce ses fonctions dans un bureau élu. Le président et le vice-président des États-Unis ont un mandat de quatre ans. Les représentants américains servent deux ans et les sénateurs américains servent six ans. Débat de la mairie Un cadre dans lequel les candidats à un poste répondent aux questions des électeurs. Dans un débat de style hôtel de ville, un modérateur s’assure que les candidats respectent les règles auxquelles ils se sont engagés – ce qui a incité la commission électorale américaine à dire qu’elle modifierait les règles des débats présidentiels restants après que le premier soit devenu un match de cris.

