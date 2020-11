Sienna Miller a «  régressé  » en enfance pendant le verrouillage

2020-11-02 15:00:15

Sienna Miller a dû «régresser» en enfance pendant le verrouillage pour que sa fille Marlowe, âgée de huit ans, ait quelqu’un avec qui jouer.

Sienna Miller a dû «régresser» en enfance pendant le verrouillage.

L’actrice de « American Sniper » a dû prendre en charge l’apprentissage à domicile de sa fille de huit ans, Marlowe, lorsque les écoles de New York ont ​​fermé plus tôt cette année, mais comme il n’y avait pas d’autres enfants dans les environs, la star de 38 ans – qui l’a fille avec l’ancien partenaire Tom Sturridge – devait également être son compagnon de jeu, et elle a passé un bon moment à «bousculer» avec le jeune.

Sienna a déclaré: « Elle était trop jeune pour être capable de la gérer seule. Et étant enfant unique, elle n’avait pas beaucoup de stimulation de la part de personnes de son âge, alors j’ai dû régresser et [assume] un état d’esprit de sept ans.

« [There was] beaucoup de bousculades, de jeter sur des lits et de jouer, ce que j’étais très heureux de faire. Mais il n’y avait pas beaucoup de temps pour autre chose. J’avais de grandes idées pour apprendre une langue. j’ai téléchargé [languages app] Brouhaha. Je n’y suis pas allé une seule fois. »

Alors que Sienna a félicité Tom comme un père « incroyable », elle a admis qu’elle avait appris à se battre dur pour ce qu’elle vaut dans ses films parce qu’elle a tellement de responsabilités liées à sa fille.

Elle a déclaré au magazine numérique de Net-A-Porter Porter: «Je suis plutôt hardcore ces jours-ci. Si vous devez déménager pour le tournage – ce que les hommes doivent faire, mais le plus souvent leurs femmes restent à la maison avec les enfants – lorsque vous êtes une mère célibataire en train de tourner, je dois amener mon enfant, trouver une école, trouver une garderie .

« Qui paie pour ça? Pourquoi ne serais-je pas plus rémunéré pour avoir dû déraciner toute ma famille pour travailler? C’est une bataille.

« Son père est incroyable, je ne dis pas que je suis seule, mais en tant que mère qui travaille, je ne peux pas être loin de mon enfant. »

Mais la star de ‘Factory Girl’ a admis que son affirmation ne lui venait pas naturellement.

Elle a dit: «Plus vous pratiquez les actes inconfortables de vous défendre, plus vous cultivez de confiance et d’estime de soi.

«J’essaye de m’affirmer. Cela peut signifier avoir des conversations difficiles et défendre votre cause d’une manière qui ne me vient tout simplement pas naturellement, mais j’essaye.

Pour voir l’interview complète, lisez PORTER sur https://www.net-a-porter.com/porter/article-29146a54260bc6e4

Mots clés: Sienna Miller, retour à l’alimentation