Que pouvez-vous faire avec les barres dans Fortnite Chapter 2 Season 5

Fortnite le chapitre 2, la saison 5 est enfin là. La saison précédente, sur le thème de Marvel, s’est terminée après un combat épique contre le dévoreur de monde Galactus. L’équipe de héros Marvel présentée dans la saison a fait équipe avec des millions de Fortnite joueurs et ils ont pu envoyer Galactus d’où il venait avec le plan d’Iron Man.

Il semblait que les problèmes entourant le Fortnite Le monde a pris fin lorsque Galactus s’est demandé comment il pouvait être vaincu, mais il s’est avéré qu’il était capable de causer suffisamment de dégâts au point final pour commencer la boucle. L’agent Jones est revenu avec une équipe de chasseurs d’élite à travers l’univers et a invité les joueurs à une chasse pour s’assurer que personne n’échappe à la boucle.

Parallèlement aux nouvelles quêtes et aux changements de carte, un nouveau système de primes a également été introduit dans le jeu, attribuant aux joueurs des lingots d’or. Les quêtes de primes peuvent être obtenues auprès des PNJ dispersés dans le Fortnite world et les quêtes comportent des tâches comme traquer certains joueurs, obtenir un certain nombre d’éliminations ou se rendre à un endroit spécifique sur la carte.

Vous obtiendrez la moitié des barres si quelqu’un abat votre cible pour vous lors d’une quête d’élimination et vous pourrez dépenser vos lingots d’or avec les mêmes PNJ dont vous recevez les quêtes.

En plus des défis Bounty, les joueurs peuvent également trouver des lingots d’or cachés dans des coffres autour de l’île et en éliminant les joueurs qui lingots d’or dans leurs inventaires.

À partir de maintenant, vous pouvez utiliser vos barres pour réclamer de nouvelles armes exotiques, des améliorations, des informations, certains services et plus encore. Les armes achetables auprès des PNJ avec des lingots d’or semblent être légèrement plus puissantes que les armes ordinaires pillables sur toute la carte et l’achat d’informations avec des barres facilite également la localisation des ennemis.

Réclamer et terminer des missions Bounty est également assez simple car il vous suffit de trouver un PNJ donnant des primes pour démarrer une quête. Notez que vous ne pouvez emporter qu’un de ces défis avec vous et que vous devrez trouver un autre PNJ pour acheter des objets avec vos lingots d’or.

Les PNJ commencent à parler via des bulles de discussion à mesure que vous vous approchez et vous pourrez interagir avec eux comme dans un jeu MMORPG. L’échange de lingots d’or est également similaire puisque les PNJ reconnaîtront que vous revenez avec des lingots d’or dans votre inventaire et vous guideront tout au long du processus d’achat.