L’histoire de Jurassic World 3 est adaptée pour refléter le paysage post-2020

«Dans de nombreux aspects de [Jurassic World: Dominion‘s] intrigue, il y a d’autres choses que nous trouvons en quelque sorte qui sont en quelque sorte à propos, mais il y a des choses sensibles qu’ils peaufinent et ajustent pour que les choses soient correctes pour le moment, et contributives et nourrissantes pour le moment. «

Monde jurassique: Dominion a été le premier grand film de studio à revenir en production pendant l’été après la fermeture de l’industrie, et le réalisateur Colin Trevorrow a précédemment déclaré que tourner le reste du film était une expérience très unique pour toutes les personnes impliquées, avec environ 40000 tests COVID-19 sur les acteurs et l’équipe ont été réalisés aux Pinewood Studios.

«Nous avons vécu ensemble, mangé ensemble, raconté des histoires, partagé nos peurs et nos espoirs, joué au frisbee sur la pelouse… il y avait beaucoup de rire à un moment où il était difficile de trouver des choses à rire», a déclaré Trevorrow à Deadline. «Nous étions tous loin de ceux que nous aimions à une époque où l’on veut être au plus près d’eux. Ma famille m’a beaucoup manqué. J’étais loin d’eux pendant quatre mois. Mais le casting de notre bulle est devenu une autre famille.

Malgré les conditions difficiles sur Monde jurassique: Dominion, Trevorrow pense que la façon dont ils ont fini par aborder les défis impliqués dans la finition changera la façon dont il travaillera sur d’autres projets.

«Je n’ai jamais été aussi immergé dans un processus de réalisation de films», dit-il. «À cause des protocoles, les acteurs ne sont pas allés loin du décor. La distance a été supprimée. Il y a eu des choses qui se sont passées sur ce film que j’espère pouvoir continuer sur de futures productions.