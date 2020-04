Quatre plans supplémentaires s’il vous plaît Date de sortie de la saison 3, Cat & Plot

– Publicité –



Quatre autres plans, veuillez mettre à jour la saison 3: À sa sortie en 2019, « Four Shots Please! » A touché la corde sensible en raison de son récit qui tourne autour de quatre filles urbaines sans excuses bien que défectueuses, qui se lancent dans un voyage de découverte de soi et luttent pour réorganiser leur carrière et leur vie amoureuse .

Au contraire, le drame centré sur les femmes a reçu des critiques défavorables de la part des critiques qui ont qualifié cela d’arnaque flagrante de «Sex and the City», alimentée par un motif principal motivé «éveillé et féministe».

Malgré ses défauts, la série est devenue la première franchise à succès de l’Inde dirigée par des femmes dans l’espace. La saison 2 a été abandonnée en avril 2020, et depuis ce temps, les fans se demandaient si «Four Shots Please!» La saison 3 aurait réussi. Eh bien, découvrons!

Four More Shots Please Date de sortie de la saison 3

– Publicité –



« Four More Shots Please! » La saison 2 a été diffusée dans son intégralité le 17 avril 2020 sur Prime Video. Il est composé de dix épisodes de 30 minutes chacun.

La fin de l’année 2 ouvre la voie à une saison. Malgré ses défauts, la série a réussi à se tailler une place dans la catégorie plaisir. L’émission sera renouvelée pour une saison 3, si nous la couplons à sa popularité auprès du grand public.

Si et quand cela se produit, « Four Shots Please! » La saison 3 devrait être lancée en 2021, sur Prime Video.

Quatre autres photos s’il vous plaît! Cast de la saison 3: qui y est?

Le groupe de filles sera de retour à la prochaine ronde du spectacle dramatique. Le juge Gurbani, AKA Bani J, reviendra sur l’essai de cet entraîneur de gym fougueux, le personnage d’Umang Singh.

Kirti Kulhari reviendra pour jouer l’avocate et mère célibataire féroce et indépendante, Anjana Menon. Alors que Sayani Gupta reviendra pour représenter Damini Rizvi Roy, l’intrépide journaliste Maanvi Gagroo reprendra son rôle de Sidhi Patel.

Le casting à venir pourrait également inclure Lisa Ray comme Samara Kapoor, Milind Soman comme Dr Aamir Warsi, Jiya Lakhiani comme Arya Menon, Neil Bhoopalam comme Varun Khanna, Prateik Babbar comme Jeh Wadia, Simone Singh comme Sneha Patel, Amrita Puri comme Kavya Arora, Sapna Pabbi comme Akanksha Moitra, Shibani Dandekar comme Sushmita Sengupta, Monica Dogra comme Devyani Rana, avec d’autres. La saison 3 proposera également de nouveaux visages dans la distribution.

Quatre autres photos s’il vous plaît! Terrain de la saison 3: De quoi peut-il s’agir?



Dans la saison deux, Umang explore sa liberté après sa sortie dans le monde et décide de faire passer sa connexion avec sa superstar amoureuse Samara au niveau suivant. Toujours en train de s’attaquer à l’effondrement de son site, Damini, met en scène un mystère de meurtre tournant autour d’un juge à qui son attention.

Anjana rebondit entre manquer son petit ami, retrouver son ex-mari ou faire l’amour avec le mari de quelqu’un d’autre. Siddhi choisit de poursuivre une carrière comique pour échapper à l’aile de sa mère et être indépendante après avoir mené sa propre vie.

De la finale déchirante, Samara demande à Umang de l’accompagner à LA pendant 18 semaines alors que le pays signe un contrat de film de super-héros. Craignant de perdre son occupation, son estime de soi, son indépendance et ses amis, Umang rompt leur mariage. En outre, Siddhi fait face à une tragédie bouleversante lorsqu’elle reçoit un appel.

La saison 3 pourrait reprendre à la fin de la saison 2. De retour à la case départ, les quatre femmes SoBo pourraient continuer leur bataille à tenter leur chance à l’amour et également à prendre pied dans leurs professions respectives. Siddhi pourrait devenir plus responsable tandis qu’Umang pourrait se remettre de sa rupture. La saison peut jeter un peu de lumière sur la dynamique de ses personnages, qui a connu un développement.

Quatre plans plus longs s’il vous plaît! Bande annonce



Pendant que nous attendons la saison 3 de «Four Shots Please!», Jetez un œil à la bande-annonce de la saison 2!

– Publicité –