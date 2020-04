Call Of Duty: Warzone enverra bientôt des notifications de tricheurs interdits

Une nouvelle mise à jour viendra où Call Of Duty: Warzone vous permettra de savoir quand les tricheurs sont capturés et interdits. La semaine dernière, Infinity Ward a publié un court article de blog où ils ont décrit quelques nouvelles mises à jour du jeu qui ont été mises en œuvre ainsi que des trucs à venir. L’une des nouvelles fonctionnalités comprendra le système de notification où vous recevrez une alerte chaque fois qu’une personne que vous avez signalée pour tricherie est interdite. Similaire aux systèmes de rapports que vous voyez dans d’autres titres FPS multijoueurs. Les développeurs ont également ajouté un certain nombre de nouvelles corrections de bugs, que nous avons à vérifier ci-dessous afin que vous sachiez ce qui a été corrigé. En ce qui concerne ce qui va arriver, les développeurs ont taquiné à la fois un nouveau camouflage en obsidienne, ainsi que la possibilité de mélanger et de faire correspondre les pièces jointes des armes de plan comme vous le souhaitez, y compris sur une autre arme de plan.

Correction d’un bug où les joueurs PC utilisant un GPU Vega64 pouvaient voir les contours corrompus autour de leurs modèles de personnages et de leurs armes.

Correction d’un bug où la sélection de l’habillage USEF 1 pour l’opérateur Mil-Sim apparaît comme habillage par défaut dans Co-op

Ajustement de la vitesse et du dimensionnement du cercle Call Of Duty: Warzone

Correction d’un bug où la réussite des défis d’achèvement pour le SKS débloque les camouflages associés pour le Renetti

Correction d’un bug où le déverrouillage des camouflages pour le SKS était incompatible avec d’autres défis de camouflage pour les fusils de tireur d’élite

Correction d’un bug où le skin « Hard Wired » pour Alex apparaissait dans les thermiques tandis que Cold Blooded était équipé

Correction d’un bug où certaines montres apparaissaient dans la mauvaise direction lors de gestes

Correction d’un bug qui empêchait les joueurs de choisir leur faction préférée dans le menu Opérateur

Correction d’un bug où l’éclairage blanc pouvait être vu lors du déplacement ou du tir d’une arme à proximité d’emplacements spécifiques

