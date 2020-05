Quatre autres clichés, s’il vous plaît Saison 3: Date de sortie, tracé et détail du casting

– Publicité –



Quatre autres plans, veuillez mettre à jour la saison 3: À sa sortie en 2019, « Four More Shots Please! » A touché le public avec son histoire non conventionnelle qui tourne autour de quatre femmes urbaines imparfaites mais sans excuses, qui commencent par un voyage vers la découverte de soi et luttent en outre pour réviser leurs œuvres et aimer la vie.

En revanche, l’émission centrée sur les femmes a obtenu des critiques opposées de la part des critiques qui l’ont présentée comme une arnaque envahissante de «Sex and the City», qui est desservie par un point central limité «éveillé et féministe».

Malgré ses défauts, le film a amélioré la première franchise victorieuse dirigée par des femmes en Inde au cours de la période de diffusion. La saison 2 est sortie en avril 2020, et considérant que tout à coup, les supporters se demandent si la saison 3 de «Four More Shots Please!» Commencera régulièrement.

Four More Shots Please Date de sortie de la saison 3

La conclusion de la saison 2 bat la région pour une éventuelle saison 3. Malgré ses défauts, le film a conduit à gagner une place dans le niveau de la binge-watch délice indictable. Si nous associons cela à sa demande toujours croissante avec les téléspectateurs grand public, le film sera très probablement rafraîchi pour une saison 3. Si et quand cela se produit, la saison 3 de « Quatre autres plans s’il vous plaît! » Est censée être publiée en 2021, sur Prime Video.

Quatre autres photos s’il vous plaît! Terrain de la saison 3: de quoi s’agit-il?



Dans la saison 2, Umang examine sa nouvelle découverte juste après son entrée dans la société et choisit d’exercer sa relation avec sa superstar qui aime Samara au niveau suivant.

Mais face à la panne de son site Web, Damini, définit son application dans la composition d’une histoire de meurtre tournant autour d’un juge. Anjana saute entre accepter de retour avec son ex-mari, vouloir son petit ami jeune, ou présenter l’amour au mari de quelqu’un d’autre.

Après avoir quasiment décroché sa propre vie, Siddhi choisit de travailler dans le domaine de la comédie pour échapper à la vie de sa mère et être financièrement autonome.

