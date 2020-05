Les livraisons de la Hyundai Creta 2020 commencent maintenant dans certaines villes

Hyundai a commencé les livraisons de la nouvelle Creta 2020 dans certaines villes où les concessionnaires sont désormais autorisés à ouvrir.

Alors que les cas de coronavirus en Inde augmentent à un rythme alarmant, de nombreux États ont été déclarés plus sûrs en raison du faible nombre de cas et de décès enregistrés. De nombreux États ont également beaucoup de zones vertes et oranges où les concessions ont maintenant commencé à s’ouvrir lentement. Au milieu de cela, nous pouvons maintenant confirmer que les livraisons de la Hyundai Creta 2020 ont commencé.

Nous avons la confirmation que dans les États du Kerala et de Goa, les livraisons ont maintenant commencé. Bientôt, les livraisons commenceront également dans les États du Nord-Est. Le Kerala et Goa se rétablissent actuellement rapidement et signalent moins de cas chaque jour. Cependant, tous les concessionnaires n’ont pas ouvert, mais seulement dans des villes spécifiques.

À Delhi également, les concessions ouvriront leurs portes après le 17 mai. Les fabricants se préparent à rouvrir leurs salles d’exposition avec des normes appropriées de désinfection et de distanciation sociale. Beaucoup d’entre eux ont déjà commencé la production dans leurs usines tandis que d’autres commenceront leurs opérations d’ici la semaine prochaine.

Les voitures qui seront livrées aux clients seront correctement désinfectées pour garantir qu’aucun virus n’est présent à l’intérieur de la voiture. Dans certaines villes comme Delhi, Hyundai a également commencé la livraison à domicile de la voiture. Vous pouvez désormais réserver et même acheter une nouvelle voiture Hyundai en ligne, ce qui vous aide à rester en sécurité chez vous.

New Creta est au prix de Rs 9,99 Lakhs jusqu’à Rs 17,20 Lakhs (ex-showroom) avec plus de 10 variantes au choix. Le modèle de nouvelle génération dispose désormais de trois options de moteur, dont des moteurs essence et diesel de 1,5 litre et une unité turbo-essence T-GDI de 1,4 litre. Les options de boîte de vitesses comprennent un MT à 6 vitesses, une CVT, un convertisseur de couple à 6 vitesses AT et un DCT à 7 vitesses.

Les caractéristiques à bord comprennent un toit ouvrant panoramique, la technologie Blue Link, des palettes de changement de vitesse, un groupe d’instruments numérique, des freins à disque arrière, six coussins gonflables, des sièges avant ventilés, un siège arrière inclinable avec réglage 60:40, un système d’infodivertissement à écran tactile de 10,25 pouces avec Android Auto et Apple Car Play et beaucoup plus.