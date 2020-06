Quand les gens normaux de Sally Rooney vont-ils venir? Le casting et quelques-unes des dernières nouvelles

– – –

Quand les gens normaux de Sally Rooney continueront-ils à venir? Le casting et quelques-unes des dernières nouvelles. C’est le roman le plus vendu de Sally Rooney. Et l’histoire raconte l’histoire de deux adolescents qui ont grandi en Irlande, ce qui a été une sensation littéraire, faisant partie de la longue liste du Man Booker Prize de 2018 et ayant également remporté les British Book Awards 2019 et même dominé les clubs de lecture à travers le tout le pays.

C’est la meilleure vente depuis qu’elle a été adaptée pour une série dramatique de la BBC Three en 12 parties, l’auteur elle-même écrivant tout le scénario.

Quand est-ce que ça va venir à la télé?

Ce spectacle a atterri sous forme de coffret sur la BBC Three dimanche dernier 26 avril.

Ensuite, la série en 12 parties a également commencé à être diffusée sur BBC One le lendemain, lundi vers 21 heures. L’émission a débuté avec leurs deux épisodes de trente minutes, puis a été diffusée chaque semaine par la suite.

Les téléspectateurs de l’émission ou aux États-Unis ont pu regarder l’émission à partir du 29 avril sur la plateforme Hulu.

Moulages

C’est l’une des choses importantes de l’émission. Le réalisateur de cette émission, Lenny Abrahamson, a pris une bonne chance de voir certaines des étoiles montantes de l’émission.

Daisy Edgar Jones a été vue jouant le rôle de Marianne, tandis que le nouveau venu Paul Mescal joue le rôle de Connell.

Ces deux personnages sont tellement importants dans l’ensemble du spectacle. Ils ont même attiré l’attention des fans et des téléspectateurs pour leurs talents d’acteur. Nous espérons qu’ils feront plus et beaucoup mieux dans les prochains épisodes de l’émission.

L’histoire de ce spectacle est très bonne et intéressante aussi. Le spectacle montre toutes sortes de vie étudiante ou même nous pouvons la vie d’un adolescent. Comment ils se connectent tous entre eux et comment ils traitent leurs problèmes et beaucoup de ces choses chez les adolescents.

