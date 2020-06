La musique à écouter cet été

Le nouveau spectacle Devs, à propos d’une sinistre entreprise technologique de Bay Area, est le premier projet télévisé d’Alex Garland, directeur de Ex Machina et Annihilation. L’écrivaine Sara Lynn Michener était ravie de regarder l’émission dès qu’elle en avait entendu parler pour la première fois.

«C’était une recommandation du beau-frère de mon partenaire, et dès que j’ai fait une recherche sur Google pendant cinq secondes et que j’ai réalisé qu’il s’agissait d’Alex Garland, je me suis dit:« Oh oui, je suis totalement à bord », dit Michener. dans l’épisode 418 du Guide du geek sur la galaxie Podcast. «Je pense que nous avons arrêté de regarder ce que nous regardions au moment de commencer Devs. «

Garland est l’un des cinéastes de science-fiction les plus cérébraux, et Devs ne fait pas exception. Guide du geek sur la galaxie L’animateur David Barr Kirtley a été impressionné par la façon dont le spectacle traite de thèmes philosophiques sérieux. « Je pense que la série réussit mieux à dramatiser la question du libre arbitre contre le déterminisme que tout ce que j’ai jamais vu », dit-il.

Malheureusement, l’approche intelligente de Garland en matière de science-fiction n’a pas toujours porté ses fruits. Le scénariste Rafael Jordan note que de nombreux projets de Garland n’ont pas atteint le public qu’ils méritent. « Il est fondamentalement trop bon pour ce monde en ce moment », dit Jordan. «Il s’agit de franchises, de suites et de redémarrages, et il fait en fait de la science-fiction originale et stimulante. C’est tellement rare, et c’est génial, mais oui, c’est une bataille difficile, j’en suis sûr. «

Mais l’écrivain de science-fiction Anthony Ha est simplement heureux que la marque de cinéma de science-fiction intellectuelle de Garland existe.

«J’aime imaginer un univers alternatif où il connaît un succès au niveau de Christopher Nolan», dit Ha. « Mais le fait qu’il puisse continuer à faire un travail comme celui-ci, qui ne se sent pas compromis de quelque façon que ce soit, est en soi une réalisation assez incroyable, alors j’espère que cela continuera. »

Écoutez l’interview complète avec Sara Lynn Michener, Rafael Jordan et Anthony Ha dans l’épisode 418 de Guide du geek sur la galaxie (au dessus de). Et découvrez quelques points saillants de la discussion ci-dessous.

Anthony Ha sur la caractérisation:

« Un moment que j’ai adoré, qui a vraiment capté quelque chose pour moi, a été la première fois que nous voyons [Forest]. C’est à ce déjeuner. Il a 15 minutes, et il a cette salade, et il met littéralement sa main et commence à pelleter la roquette dans sa bouche. Parce que c’est juste du carburant pour lui, et pourquoi se donner la peine d’en profiter ou d’y consacrer plus de temps que nécessaire? Et je pensais juste que c’était un si grand moment de création de caractère. … Au fur et à mesure que la série continue, cela devient beaucoup plus sur Forest en tant que père et mari hanté, par opposition à Forest en tant que PDG de technologie de connard, bien que ce côté de lui ne disparaisse jamais complètement non plus. »

Sara Lynn Michener sur Silicon Valley:

«À l’origine, j’ai déménagé de New York en Californie pour rejoindre une startup du secteur de l’éducation, et le propriétaire – le PDG – avait 21 ans et il n’avait pas eu d’emploi normal. Il n’avait pas encore travaillé dans un magasin de yaourt glacé dans un centre commercial. Il n’a pas fait tout ce genre d’éducation standard. Et les deux personnes qui connaissaient le mieux le système scolaire, et ce qui ne va pas et ce qui est bien, étaient les deux personnes qui ont été invitées à partir. Et c’est un schéma que j’ai vu maintes et maintes fois, où quelqu’un disait: «Nous allons perturber cette industrie», mais il ne ferait en fait aucune recherche pour savoir ce que cette industrie a échoué. »

David Barr Kirtley sur les méchants:

«L’une des choses que j’aime vraiment dans cette émission, c’est que la méchanceté est liée de manière très thématique à l’histoire. Chaque histoire implique une société maléfique ou quelque chose, [but] dans cette histoire, il doit s’agir d’une entreprise technologique et d’une entreprise technologique obsédée par la collecte de données. Et cela résonne vraiment avec les gens parce que nous nous disons tous: «Oh mon dieu, ces entreprises de technologie aspirent les données, et que font-elles avec les données, et elles ont trop de données.» Et c’est exactement ce que cette histoire exprime, de manière science-fiction. C’est tellement de données qu’ils peuvent voir l’avenir et le passé, mais c’est exactement la même idée que le monde réel, juste multipliée par cent. »

Rafael Jordan sur le jeu:

« J’ai beaucoup d’amis qui ont dit qu’ils ne pouvaient tout simplement pas entrer dans le spectacle à cause de la performance principale, et je ne pense pas que ce soit un acte d’accusation de l’actrice. Je pense qu’elle faisait exactement ce que Garland voulait qu’elle fasse. … On lui a dit d’être très délibérée et méthodique. Ma copine est un acteur et elle a été impressionnée par la façon dont ils étaient délibérés et monotones, ce qui est en fait difficile dans une certaine mesure. Ils traversaient à peine une grande partie de ce dialogue. Comme cette excellente scène avec le stylo, et décrivant ce qu’est vraiment Devs, entre Katie et Lily. Mais je pense que cela a rendu le point d’entrée plus difficile pour beaucoup de téléspectateurs occasionnels, et même pour certains aficionados de science-fiction. »

