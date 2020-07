Quand Garmin Connect sera-t-il de nouveau en ligne? Dernier état avec de nombreux services toujours en panne pour maintenance après une panne

Garmin Connect a toujours des problèmes après sa panne jeudi dernier, à la suite d’une apparente attaque de ransomware.Selon les rapports, les pirates demandent 10 millions de dollars (7,8 millions de livres sterling) à la société américaine de technologie portable, mais cela n’a pas été confirmé par Garmin Certaines fonctionnalités sont maintenant de nouveau en ligne, mais d’autres restent en panne. Garmin a créé un site Web de statut donnant des mises à jour en direct sur ce qui fonctionne et ne fonctionne pas.Le bulletin d’information a coupé le bruitGarmin a déclaré qu’il pensait que les données personnelles des personnes étaient en sécurité. les données collectées à partir des appareils Garmin pendant la panne sont stockées sur l’appareil et apparaîtront dans Garmin Connect une fois que l’utilisateur aura synchronisé son appareil », a déclaré la société.« Garmin n’a aucune indication que cette panne a affecté vos données, y compris l’activité, le paiement ou autre informations personnelles. »La société smartwatch a créé un site Web de statut (Photo: Garmin) Quelles fonctionnalités Garmin fonctionnent à nouveau? Les plates-formes Golf et Dive de Garmin sont à la fois de nouveau en ligne et fonctionnent sans problème, tout comme LiveTrack.Vous pouvez voir les détails de votre activité et les téléchargements encore une fois, affichez votre tableau de bord et enregistrez de nouveaux appareils. L’activité commence à nouveau à se synchroniser avec Strava, mais il peut y avoir des retards. Strava a publié une déclaration dimanche disant: «Garmin Connect a repris le service et les activités retardées ont commencé à être téléchargées sur Strava.» Cela se produira automatiquement. Compte tenu du volume, cela peut prendre une semaine ou plus. Merci pour votre patience. Si vous avez besoin de télécharger votre activité avant cette date, les instructions sur la façon de télécharger manuellement sont ci-dessous. « Si vous avez déjà téléchargé manuellement une activité, ne vous inquiétez pas – les activités en double n’apparaîtront pas lorsque la même activité se synchronise automatiquement. » ne répondez pas aux tickets d’assistance liés à des téléchargements retardés ou dupliqués, car la plupart de ces problèmes se résoudront d’eux-mêmes. »Quelles fonctionnalités Garmin sont toujours désactivées? Voici les fonctionnalités clés qui ne fonctionnent toujours pas pleinement: Outre Strava, la synchronisation également être retardé entre Garmin et d’autres applications de fitness tierces Il peut également y avoir des retards dans votre résumé quotidien et les données de synchronisation du bien-être De nouveaux plans peuvent être créés dans Garmin Coach, mais les plans existants peuvent avoir des retards dans le traitement des activités et l’attribution de nouveaux entraînements Des cours peuvent être créés dans Connect Web et mobile mais ne sont actuellement pas synchronisés avec les appareils Des défis peuvent être créés et affichés, mais les statistiques du classement peuvent être retardées

Laser lignes connecté GLL 3-80 CG 12V (Vert) + support BM1 en coffret L-BOXX - BOSCH - 0601063T00 3 lignes vertes épaisses sur 360° pour une visibilité optimale. Simply Connected.Les lignes laser vertes sont jusqu'à quatre fois plus visibles que les lignes rougesFonction de surveillance CAL Guard très précise et possibilité de commande à distance depuis un smartphone avec l'application mobile basée sur

Garmin Bracelet connecté Garmin Vivosmart 4 Gris avec Bracelet Noir Taille S/M - Bracelet, tracker d'activité Fnac.com : Bracelet connecté Garmin Vivosmart 4 Gris avec Bracelet Noir Taille S/M - Bracelet, tracker d'activité . Remise permanente de 5% pour les adhérents. Commandez vos produits high-tech au meilleur prix en ligne et retirez-les en magasin.

Garmin Bracelet connecté Garmin Vivosmart 4 Gris avec Bracelet Noir Taille L - Bracelet, tracker d'activité Fnac.com : Bracelet connecté Garmin Vivosmart 4 Gris avec Bracelet Noir Taille L - Bracelet, tracker d'activité . Remise permanente de 5% pour les adhérents. Commandez vos produits high-tech au meilleur prix en ligne et retirez-les en magasin.