Ce mod Doom 2 ajoute des rats tenant des pistolets, il s’agit donc essentiellement de Vermintide fait maison

Le problème avec Doom II est qu’il n’y a pas assez de rats dedans. Heureusement, un moddeur ennuyé a résolu ce problème en créant Rat Doom, un mod qui échange toutes les armes de Doom II contre «quelque chose de lié au rat».

«Pourquoi feriez-vous cela», pourrait pleurer une personne stupide et naïve – à laquelle nous répondrions fermement, «pourquoi ne serait pas vous faites cela? » Il s’avère que la raison pour laquelle vous faites quelque chose comme ça est que les gens n’arrêteraient pas de publier des mèmes de rat sur les serveurs Discord sur lesquels vous aimez traîner, comme l’explique l’auteur du mod. «Donc cette abomination a été faite», écrivent-ils dans la description. « J’espère que vous apprécierez ce mod à faible effort. »

Aussi faible que cela puisse être, vous devez admettre que Rat Doom ajoute des rats à Doom, ce qui est bien. Plus précisément, chaque arme intègre désormais des rats d’une manière ou d’une autre. Ce n’est pas comme le Rat King de Destiny 2, qui est une arme de poing sur laquelle des rats sont gravés. Non, dans Rat Doom, vos armes deviennent de véritables rats. Surtout, un rat en particulier, qui est potelé, mignon et flou et a l’air un peu perplexe par tout ce qui se passe.

Le pistolet de Doom II a été remplacé par une main tenant le rat, qui tient un pistolet. Ce n’est pas une main de rat tenant le pistolet; au lieu de cela, le rat a juste la même main humaine que celle qui tient le rat. Sauf qu’il tient un pistolet. Rat-ception, si vous voulez.

Fait inquiétant, certaines des armes modifiées semblent impliquer de nuire au rat. Nous supposons qu’aucun rat n’a été blessé lors de la création du mod.

Si les rats ne sont pas votre truc, consultez Shrine, un mod de conversion totale inspiré de Lovecraft pour Doom II. Ou si vous préférez les versions modernes, il existe déjà un mod qui ajoute des effets d’éclairage par lancer de rayons à Doom Eternal.

