Quand Dangerous Lies est-il diffusé sur Netflix?

Quand les mensonges dangereux sont-ils publiés sur Netflix? Une jeune femme hérite d’une énorme prospérité avec un secret destructeur dans ce nouveau thriller.

Le dernier film récent de Netflix est un thriller inquiet sous-titrant deux étoiles apparaissant – Dangerous Lies discerne Camila Mendes et Jessie T. Usher dévoile un sombre mystère qui les met en grand danger.

Film mensonges dangereux sur Netflix: quand est-il sorti?

Il sera accessible à regarder sur Netflix à partir du jeudi 30 avril à 8h. Le film est-il basé sur Dangerous Lies de Becca Fitzpatrick?

Le Show sur Netflix jette son nom avec une fiction adulte inexpérimentée de Becca Fitzpatrick, mais ce n’est pas une modification et ils sont totalement hors de propos.

Casting de mensonges dangereux: qui semble dans le film?

La célébrité de Riverdale, Camila Mendes, supporte le rôle principal de Katie Franklin, la femme qui, par surprise, hérite de la richesse de son ancien employeur, incarnée par Elliott Gould (Jack Geller on Friends).

Son épouse sera éclaboussée par Jessie T. Usher, bien comprise pour son portrait d’A-Train sur le drame dramatique humoristique d’Amazon Prime The Boys.

Qu’est-ce que les mensonges dangereux?

The Show est approximativement une femme nommée Katie, qui propose une carrière de gardien pour un vieil homme prospère à Chicago. Ils satisfont tous les deux de bons amis, si bien que, lorsqu’il expire de façon inattendue, elle est nommée dans son testament comme l’héritière unique de son vaste manoir.

Mais ce qui devrait être une bénédiction extraordinaire se révèle être quelque chose de plus sombre, alors que Katie est saisie d’un écran de mensonges, de tromperie et de meurtre qui la mettra au défi tout le monde – en fait son propre mari.

