Assassins Creed Valhalla RPG Mechanics Teased, Parallèlement à Combat Info

Oui, les mécaniciens de RPG reviennent à Assassin’s Creed avec cette année Valhalla Versement. Ces mécanismes ont évolué depuis l’époque de Les origines et Odyssée, bien que. Les changements seront représentés dans l’équipement, les options de personnalisation, les compétences et le combat. De plus, similaire à Odyssée, les joueurs auront le choix d’assumer le rôle d’un protagoniste personnalisable masculin ou féminin, tous deux nommés Eivor, quel que soit votre choix.

Dans une interview avec Game Informer, le directeur créatif Ashraf Ismail a expliqué comment AC le système d’engrenage s’est amélioré. Chaque pièce d’équipement dans laquelle un joueur trouve Valhalla sera unique, entièrement évolutif et éventuellement personnalisable. En conséquence, si un joueur décide de rester avec une pièce d’équipement particulière tout au long de l’expérience, une telle option sera sur la table.

Ubisoft Montréal a également remanié ses compétences et ses capacités. Un grand «graphique des compétences» permettra aux joueurs d’ajuster leur style de jeu au type de Viking qu’ils préfèrent. Par exemple, l’approche «incognito» est une option, tandis qu’un autre style de jeu permet un jeu plus agressif. Ismail a révélé: «Tout, des capacités aux compétences en passant par les armes, nous avons une nouvelle vision de la progression que nous pensons ancrée dans le monde et le fantasme viking que nous essayons de réaliser.» Ce qui le rend particulièrement unique, c’est le type de compétences à débloquer, en particulier en ce qui concerne certaines «synergies entre les compétences».

Apparemment, même l’oiseau compagnon, un corbeau, recevra de nouveaux talents. Le producteur principal Julien Laferrière a taquiné autant lorsqu’il a parlé avec Eurogamer. Les capacités du corbeau ouvrent la porte à de nouvelles possibilités d’exploration. Une telle réinvention a été mise en œuvre pour «ré-explorer la façon dont les joueurs peuvent explorer le monde afin qu’il soit moins dépendant de l’interface utilisateur. Si vous remarquez une distraction quelque part, c’est probablement parce qu’il y a du contenu là-dedans. » Cela n’atténuera cependant pas l’aspect d’exploration. Au lieu de cela, les développeurs visent à récompenser les joueurs qui sont curieux et s’aventurent plus profondément dans le monde.

Le combat a subi des changements depuis Odyssée, ainsi que. Notamment, les boucliers reviennent. Avec cela, les développeurs introduisent le double usage. Ismail a taquiné que les joueurs peuvent mélanger et assortir les armes comme bon leur semble. Même deux boucliers à double maniement sont une possibilité. Valhalla proposera également une grande variété d’armes spécifiques à la période. « Nous voulions que le système de combat brille à travers l’armement qui a rendu cette période unique et passionnante », a noté Ismail.

De plus, Valhalla’s le combat est plus viscéral que jamais, un aspect qu’Ubisoft Montréal voulait clouer depuis l’ère Viking si brutale. Cela semble évident dans la bande-annonce cinématographique publiée plus tôt dans la journée. Chaque coup doit être ressenti; chaque coup devrait «signifier quelque chose». Selon le directeur créatif, «beaucoup d’efforts ont été consacrés à ce sens de l’impact».

Mais ce niveau de détail dans le système de combat ne fonctionne que si les ennemis répondent en conséquence. Soi-disant, ils relèvent le défi avec leurs compétences variées. Par exemple, les ennemis utiliseront l’environnement et les uns pour les autres pour déjouer le joueur. Peu importe si un joueur est dans 10 ou 20 heures Valhalla, Ismail a déclaré qu’ils devraient toujours se sentir « surpris par ce que les ennemis peuvent faire dans le monde et entre eux ».

En termes de caractère, une multitude d’options de personnalisation seront intégrées au-delà du choix du sexe d’Eivor. Le choix de barbes, de tatouages ​​et de peinture de guerre ajoutera de la couleur à l’expérience. Semblable aux entrées maritimes précédentes, le navire du joueur, une chaloupe, aura ses propres options de personnalisation et de mise à niveau.

Assassin’s Creed Valhalla lance cette fête pour la PS4, la PS5, le PC, la Xbox One et la Xbox Series X. Ce nouveau voyage verra les fans entrer dans le Dark Ages de l’Angleterre dans le but d’établir une colonie viking.

[Source: Game Informer, Eurogamer]