Critique des meilleurs plans: SABRINA LA SORCIÈRE ADOLESCENTE

Par Matthew Sibley, critique de Best Shots 30 avril 2020 11 h 30 HE

Crédit: Veronica Fish / Andy Fish / Jack Morelli (Archie Comics)



Crédit: Veronica Fish / Andy Fish / Jack Morelli (Archie Comics)



Sabrina la sorcière adolescente: quelque chose de méchant # 2

Écrit par Kelly Thompson

Art par Veronica et Andy Fish

Lettrage de Jack Morelli

Edité par Archie Comics

«Évaluation Rama: 8 sur 10

«J’aimerais pouvoir me concentrer sur le cauchemar qu’est ma vie amoureuse bizarre. Au lieu de la trahison et des monstres et de la solitude existentielle. »

Crédit: Veronica Fish / Andy Fish / Jack Morelli (Archie Comics)



Vous auriez du mal à trouver une meilleure synthèse textuelle de ce Sabrina la sorcière adolescente doit faire face quotidiennement. Devoir choisir quel garçon elle aime est assez stressant, mais ajoutez une paire de frères et sœurs qui se transforment en wendigos et le fait que les tantes de Sabrina semblent avoir été celles qui l’ont causé, et le lycée semble plus infernal de jour en jour.

Avec Sabrina optant pour éviter ses tantes autant qu’elle le peut, Hilda et Zelda prennent un siège arrière dans ce numéro, alors que l’histoire tourne autour des interactions avec le reste de la distribution. Certains peuvent voir que Sabrina a quelque chose en tête, tandis que d’autres comme Radka ont d’autres choses à craindre, à savoir la pleine lune imminente et la transformation wendigo qui suit peu de temps après.

Crédit: Veronica Fish / Andy Fish / Jack Morelli (Archie Comics)



Bien que Radka pense qu’un sort pourrait aider, ce qui complique cela, c’est sa réticence à dire à son frère Ren ce qui se passe – et complique encore plus la façon dont Sabrina pourrait avoir des sentiments pour Ren, mais doit les soupeser par rapport à ce qu’elle pense de Harvey. Rien n’a jamais été une solution facile pour elle, et Thompson fait un travail superbe en mêlant encore plus les éléments déjà présents sur la planche. C’est une toile étroitement dessinée qui permet des transitions en douceur entre du matériel dramatique pour adolescents plus universel et les éléments surnaturels, mais pas si serré que l’histoire doit constamment bouger à un rythme qui sacrifie le caractère pour tenir compte de la progression de l’intrigue.

Crédit: Veronica Fish / Andy Fish / Jack Morelli (Archie Comics)



Ce qui est le plus magique dans la série, c’est le travail d’acteur dynamique de Veronica Fish et les couleurs de mauvaise humeur d’Andy Fish. Prenons, par exemple, l’introduction du livre, alors que Sabrina s’émerveille de la révélation des méfaits de sa tante, se débattant même avec la normalité de manger un bol de céréales. Veronica Fish joue avec succès sur la perspective et la distance, depuis le plan large initial de la pièce, où les yeux de Sabrina ressemblent à des piqûres contre la lumière, à des plans plus rapprochés de son apparence aux yeux écarquillés et au bord des larmes. L’emprise des Fishes sur l’émotion ici est aiguë et sensible, ajoutant au récit de Thompson alors que Sabrina lutte pour garder son agitation à l’intérieur.

En ce qui concerne les couleurs, Andy Fish fait un excellent travail avec les sautes d’humeur du décor automnal – un ciel presque gris, l’orange terreux des feuilles – mais c’est lorsque le problème passe du milieu scolaire aux environnements plus sorciers que son travail est vraiment envoûtant. Dans cette séquence, Sabrina a rencontré Della, la sorcière en chef, qui l’aide à apprendre un jeu de cartes magique où les personnages prennent vie pour se battre. L’intensité du feu illumine la paire, tandis que le reste de la chambre reste immergé dans l’ombre. Et lorsque la bataille commence, les roses et les bleus de leurs combattants respectifs se boursouflent comme rien dans le reste du problème, donc cela se démarque encore plus.

Alors que Sabrina rentre chez elle plus tard dans la journée, l’atmosphère est colorée par des teintes moins rayonnantes qui jettent les rues ordinaires avec des ombres de son autre monde. Les deux palettes fusionnent de plus en plus avec chaque jour qui passe, et il n’y a probablement aucun moyen de séparation à ce stade. Pris avec la citation avec laquelle j’ai ouvert cette revue, Sabrina se trouve dans un nœud majeur de sa vie, et l’équipe créative a trouvé plusieurs façons d’indiquer cela à la fois visuellement et narrativement dans leur histoire.