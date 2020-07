Pullota de Carlota Corredera à Sonsoles Ónega dans ‘Devinez ce que je fais ce soir’

L’ensemble de « Devinez ce que je fais ce soir » continue de recevoir des visages de l’univers Mediaset Espagne et c’est que si, il y a une semaine, le journaliste et présentateur Toñi Moreno était l’un des invités du format produit par Fremantle pour Cuatro, nous donnant même une imitation surréaliste d’El Fary, cette fois, les présentateurs de Telecinco Carlota Corredera et Sonsoles Ónega étaient les assistants des concurrents anonymes qui ont joué dans l’espace lors de la cinquième semaine d’édition de sa deuxième édition.

Carlota Corredera et Sonsoles Ónega dans ‘Devinez ce que je fais ce soir’

Le présentateur de «Sálvame» et l’hôte de «Ya es mediodía» et des galas dominicaux de «La casa fuerte» se faisaient face et c’est que la première a dû aider Sonia, une madrilène de 44 ans qui se définit comme positive et heureuse et qu’elle allait au format prête à prendre le prix pour faire un grand voyage. Pour sa part, Ónega avait pour mission de guider Eduardo, un catalan de 38 ans résidant à Barcelone qui est venu au format Mediaset pour gagner de l’argent et ainsi célébrer ce mariage de rêve qu’il ne pouvait pas faire à son époque puisque sa femme est d’Argentine et pour des raisons économiques beaucoup de ses proches n’ont pas pu assister au mariage.

Ce fut sa participation amusante

Ce que peu nous nous attendions à ce qu’il allait y avoir une pluie amusante d’applaudissements entre les deux. Et il est clair que l’objectif de « Devinez ce que je fais ce soir » est de gagner et pour cette raison, la Galicienne n’a pas hésité à dire très clairement à son compagnon de chaîne qu’elle allait remporter la victoire. Le présentateur a précisé que oui, est venu « couper le rouleau » et le moment était venu « qu’il est bon de gagner ». Cela lui a rappelé qu’il réussit dans un programme qui réussit très bien au quotidien et qu’il a même un prime time; donc, cette nuit-là, la victoire devrait être pour elle et son concurrent. De son côté, Ónega a reçu entre les rires l’amusante « attaque » de Corredera et n’a pas hésité non plus à avouer la curieuse façon dont il célèbre son triomphe: faire le poirier!. Chaque fois que ça se passe bien en ce qui concerne l’action, elle n’hésite pas à le faire, comme l’a révélé Santi Millán.

«Talent VIP» de Víctor Elías

Mais la nuit a donné beaucoup plus et c’est Le célèbre acteur Víctor Elías était le «VIP Talent» qui a visité l’espace à cette occasion. Le jeune interprète, en plus d’être le protagoniste de son talent, a également vécu une réunion de «Los Serrano» avec qui était son père dans la fiction, Antonio Resines. Il a visité le programme en se mettant à la place de Diego Serrano pour donner un indice aux candidats pour deviner que le talent caché de son fils dans la série est … jouer du piano! Et comme Elías l’a montré, il le fait très bien, sans aucun doute.