Les derniers écouteurs sans fil de Mobvoi offrent une réduction du bruit pour 130 $

Mobvoi a publié des écouteurs sans fil TicKasa qui offrent une annulation active du bruit pour 130 $.

Ils offrent également une diffusion audio aptX de haute qualité.

La gamme audio de Mobvoi se concentre sur le rapport qualité-prix, et c’est certainement vrai pour sa dernière offre.

La société a introduit des écouteurs TicKasa ANC sans fil et supra-auriculaires qui promettent une annulation active du bruit et un son aptX à faible décalage pour 130 $ – bien en dessous des prix que vous voyez pour certains casques Bluetooth.

Comme la plupart des concurrents, TicKasa utilise plusieurs microphones pour à la fois noyer le bruit externe (avec cinq microphones) et améliorer la qualité de votre voix sortante (avec deux microphones).

Les écouteurs ne sont pas les plus durables du marché avec 20 heures d’écoute avec ANC activé et 30 heures sans annulation, mais ils prennent en charge Bluetooth 5.0 si votre téléphone ou votre ordinateur utilise la nouvelle technologie sans fil. Soyez prêt à attendre quand il est temps de recharger, car il faut environ quatre heures pour recharger via micro-USB. Désolé, il n’y a pas d’USB-C ici.

Les écouteurs TicKasa sont maintenant disponibles dans des combinaisons de couleurs noir et gris. Ce ne seront probablement pas les meilleurs écouteurs sans fil en termes de qualité audio, mais vous obtenez également beaucoup pour ce que vous payez. Le matériel de Mobvoi peut être intéressant à considérer si vous travaillez à domicile et que vous souhaitez des écouteurs qui peuvent vous aider à vous concentrer sur vos projets ou à vous détendre à la fin d’une longue journée.

