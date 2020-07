PUBG : la 8e saison arrive

in

Lancé le 23 mars 2017, PUBG a été un pionnier de Battle Royales, aidant à populariser le genre, en vendant 70 millions d’exemplaires à ce jour. Restant populaire dans un marché de plus en plus saturé, le jeu reçoit sa huitième saison avec de nombreuses nouvelles fonctionnalités, en mettant l’accent sur le retour dans la jungle de Sanhok. La mise à jour arrive le 22 juillet pour les joueurs PC et le 30 juillet pour les consoles.

Une mise à jour bienvenue

La carte de Sanhok a été complètement remaniée, en fonction des commentaires des joueurs, avec de nombreux endroits populaires ayant un nouveau look. En plus de cela, de nouvelles mécaniques sont également introduites, telles qu’une camionnette remplie de récompenses, qui se déplace de manière autonome sur la carte et peut être détruite.

PUBG



Mise à jour Saison 8 !



Changements massifs à l'île de Sanhok, une nouvelle façon de se préparer avec le camion de butin, le début de la prochaine saison classée, un nouveau laissez-passer de survivant et bien plus encore…



Let's go ! pic.twitter.com/BGQOnrcyxz — Main Actus (@EsportMain) July 14, 2020

À cela s’ajoute de nombreuses armes personnalisables, des jerricans à essence pouvant être utilisés comme explosifs, une nouvelle saison de compétition et un nouveau Pass Survivor, avec des récompenses cosmétiques.

i.Les parties intéressées peuvent prévisualiser le nouveau contenu sur les serveurs de test à partir du 15 juillet sur PC et à partir du 20 juillet sur consoles.