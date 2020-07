Playstation 4 : Ghost of Tsushima pour consacrer la console de Sony

Cela ne fait même pas un mois complet depuis que The last of Us, Part II est sorti et a mis le feu à la communauté des jeux sur console avec son histoire controversée – mais Sony est déjà de retour avec une autre exclusivité pour couronner cette génération de consoles.

Oui, c’est à Sucker Punch et à son Ghost of Tsushima que l’on doit la dernière grande exclusivité PlayStation 4 publiée par Sony, avant de passer à l’ère PlayStation 5 plus tard cette année. Et venant à la suite du très réussi TLOU2, ce n’est pas une mince affaire.

Ghost of Tsushima

Assassin’s Creed à la sauce nippone ?

Ghost of Tsushima est une aventure d’action en monde ouvert qui se déroule dans le Japon médiéval. Vous incarnez Jin Sakai, l’un des derniers samouraïs restants à l’époque de la première invasion mongole du Japon au 13e siècle.

L’histoire du jeu commence lorsque l’oncle de Jin est kidnappé par Khotun Khan, Ghost of Tsushima est le principal antagoniste. Le seigneur de guerre mongol enferme votre oncle dans son château fortement gardé, vous passez donc le premier acte du jeu à vous entraîner à infiltrer ce donjon fortifié.

Ghost of Tsushima’s enormous and densely packed samurai adventure is filled with visual spectacle and excellent combat that manages to stay challenging, rewarding, and fun throughout.



Our review: https://t.co/lBkkYU62S6 pic.twitter.com/Om1Whoakyr — IGN (@IGN) July 14, 2020

Jin est formé aux méthodes classiques des samouraïs. Honorables, des combats d’épée en tête-à-tête et aucune affaire sournoise injuste. Mais les combats équitables ne vont pas couper contre l’armée mongole, alors Jin doit s’éloigner de ses manières de Gentleman et acquérir quelques compétences fourbes avant d’affronter son ennemi juré.

Avant de sauver votre oncle, cela signifie que vous devrez apprendre à vous faufiler, à assassiner et à utiliser des outils comme des bombes fumigènes et des couteaux à lancer.