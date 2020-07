Hanna Saison 3: la série est officiellement renouvelée

Bonne nouvelle ! Hanna sera de retour pour une nouvelle saison d’angoisse et de passage à l’âge adulte dans un thriller d’espionnage haletant.

Aujourd’hui est un bon jour pour les fans de films d’espionnage bien conçus avec une touche féministe. Amazon Studios a annoncé qu’il avait commandé une troisième saison d’Hanna, son drame mettant en vedette Esmé Creed-Miles dans le rôle principal initialement rendu célèbre par Saoirse Ronan, suite à un « lancement mondial fort ».

Nous étions très fans de la deuxième saison, qui a élargi la portée du thriller de la maturité pour sa deuxième sortie, en faisant appel à certaines des autres filles qui ont été formées par Utrax pour devenir des assassins. Les deux premières saisons sont maintenant disponibles dans leur intégralité sur Amazon Prime Video.

Une réalisation aux petits oignons

Hanna est produite par David Farr, qui a également co-écrit le scénario du long métrage de 2011, réalisé par Joe Wright et sur lequel est basée la série télévisée.

Farr a également déjà écrit les scénarios de The Night Manager, une autre adaptation magnifiquement tournée (bien que, dans ce cas, il s’agisse de l’adaptation d’un roman de John le Carré) qui a bien marché auprès d’un public mondial.

Cette saison, Farr est également passé derrière la caméra pour réaliser les deux derniers épisodes de la saison. Il continuera à jouer le rôle de scénariste et de producteur exécutif pour la saison 3.

Une saison qui se concentrera sur le passé d’Hanna

« Je suis absolument ravi de pouvoir offrir à Hanna une troisième saison », a déclaré Farr dans un communiqué de presse. « Lorsque nous nous sommes lancés dans ce voyage, j’avais à l’esprit un drame qui allait fouiller le passé d’Hanna, la mettre au défi de manière entièrement nouvelle et répondre à la question : peut-elle jamais être à sa place ? Je suis vraiment reconnaissant à Amazon et à NBCU de pouvoir poursuivre cette vision. «

« Je suis également profondément redevable à Esmé Creed-Miles et à Mireille Enos pour leur engagement constant et leur immense talent alors que nous emmenons Hanna et Marissa sur un terrain nouveau et inexploré. Ce sera un troisième acte passionnant ». »