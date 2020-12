PS5 vs Xbox Series X: premières comparaisons tierces

Il est difficile d’éviter les comparaisons si tôt dans une génération de console. Le débat PS5 vs Xbox Series X se déroule quotidiennement, mesurant tout, de la disponibilité aux pannes matérielles précoces. Les tentatives d’empiler une machine contre une autre peuvent parfois se transformer en rumeurs, conjectures et même se transformer en échauffourées de fanboy toxiques sur les réseaux sociaux.

Heureusement, Digital Foundry est ici en tant que héros dont nous avons besoin, effectuant une analyse de haut niveau de tous les nouveaux matériels et logiciels sans allégeance à l’une ou l’autre des marques. Composés de certains cerveaux de technologie de jeu haut de gamme, ils sont suffisamment intelligents pour comprendre ce qui se passe avec ces machines tout en le rendant digestible pour ceux d’entre nous sans codage logiciel sur nos CV.

Leur première analyse sur la PlayStation 5 et la Xbox Series X montre un tirage relatif.

Alors que la série X bénéficie d’un avantage matériel objectif à la fois en GPU et en CPU, la majorité des jeux tiers sortis pour les deux systèmes ne montrent aucun avantage de performances cohérent et distinct pour l’un ou l’autre système. En fait, la PlayStation 5 surpasse son concurrent plus costaud dans les jeux où les fréquences d’images de 120 Hz sont prises en charge.

À travers de nombreux exemples, l’avantage des performances en termes de fréquence d’images, de résolution, d’ombrage et de textures s’appuie sur PlayStation 5 aussi souvent que sur la Xbox Series X, les résultats variant considérablement d’un jeu à l’autre. Cela concrétise le statut des deux consoles de nouvelle génération comparables, mais cela laisse encore perplexe beaucoup compte tenu de la supériorité des spécifications tant vantée de la série X.

Saleté 5 offre un contraste visuel plus élevé et une qualité de texture accrue sur PlayStation 5, ainsi qu’une fréquence d’images plus cohérente dans le mode de résolution du jeu. Call of Duty: Guerre froide donne à la série X un avantage de fréquence d’images lorsque les ombres par lancer de rayons sont activées, tandis que la PlayStation 5 bénéficie d’un avantage dans le mode de fréquence d’images élevée où le lancer de rayons est désactivé.

Assassin’s Creed Valhalla initialement arboré une mauvaise gestion de la fréquence d’images en mode performance sur la série X. Un patch ultérieur a expliqué cette mauvaise performance et atteint un 60fps plus stable. Il a fallu une baisse de résolution dynamique plus forte que celle dont la PS5 a besoin dans le même mode, donc une légère victoire pour la PS5 là-bas.

Devil May Cry 5: Édition spéciale a apporté un léger avantage pour la série X dans le mode de qualité activé par Ray Trace du jeu, tandis que la PS5 a remporté la bataille en mode de fréquence d’images élevée.

La comparaison la plus récente était Borderlands 3, où le patch d’amélioration de nouvelle génération de Gearbox a fourni un mode de résolution et un mode de performance. Les deux consoles échangent des coups de poing, dont les performances varient dans les deux modes sans qu’aucun des deux ne s’en tire nettement mieux.

Cette bataille se poursuivra sans aucun doute avec la sortie de nouveaux jeux multi-plateformes. Mais au début, ce n’est pas la Xbox que beaucoup attendaient les spécifications. Les raisons varient, certains spéculant que cette parité est due au fait que ces jeux sont construits avec du matériel de dernière génération à l’esprit. Il est possible que le traitement préférentiel accordé par les développeurs à la PS4 par rapport à la Xbox One – en raison de l’avantage de la base d’installation de la PS4 – fonctionne toujours en faveur de la PlayStation dans la nouvelle génération.

Dans tous les cas, l’idée que la Xbox Series X joue mieux aux jeux que la PS5 ne semble pas valable. Au moins pas encore.

[Source: Digital Foundry]