Un nouveau mod parmi nous met les imposteurs et les membres d’équipage sur un pied d’égalité

Parmi nous, il y a eu un engouement qui fait rage depuis le début du verrouillage mondial en raison de la pandémie de COVID-19. Il a attiré l’attention non seulement des joueurs ordinaires, mais également de nombreux développeurs de jeux. Par conséquent, ces développeurs continuent de proposer de nouvelles variantes innovantes dans le jeu.

Ces variations deviennent par la suite des succès majeurs auprès de la base de fans du jeu. Certaines des versions les plus populaires du jeu sont les versions 3D et les versions 100 Player, qui ont même attiré l’attention de YouTubers populaires comme MrBeast. Cependant, aucune de ces versions ne gênait généralement le système de ventilation du jeu.

Slogo a créé une version unique de Among Us

YouTuber Joshua Temple, mieux connu sous son nom en ligne, Slogo, a également pris le train en marche et a créé sa propre version de Among Us. Cependant, il a pris les choses en avance. Alors que dans le jeu original, seuls les imposteurs peuvent utiliser les évents de la carte, Slogo a créé une version où même les coéquipiers peuvent utiliser les évents!

Maintenant, ce mode rend évidemment les choses beaucoup plus faciles pour l’imposteur. Par conséquent, il est plus difficile pour les coéquipiers d’identifier l’imposteur. Naturellement, lorsque la version du jeu de Slogo a été mise en action, le chaos s’est ensuivi.

Slogo a joué ce mode en direct sur sa chaîne avec quelques-uns de ses amis. Il jouait en tant que coéquipier. Faisant part de son opinion sur la difficulté du mode de jeu, le YouTuber anglais a déclaré:

«Je pense que cela va rendre les choses vraiment difficiles, en fait. Parce que si tout le monde se dégage, alors tout le monde sera tout le temps sur la carte. »

L’imposteur a agi rapidement, tuant ses coéquipiers sans être soupçonné. Vers la fin du jeu, Josh a obtenu le «sus» du véritable imposteur et d’un autre joueur, mais malheureusement, les coéquipiers ont éliminé la mauvaise personne. L’imposteur, qui était un joueur du nom de «Peganix», a finalement remporté la partie.

Vous pouvez regarder la vidéo complète ici.

