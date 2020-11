PS5: Dolby Atmos et DTS: X Support bestätigt

Sony a publié une petite mise à jour pour la PS5 concernant les formats audio pris en charge pour les films via Blu-ray et UHD. Dolby Atmos et DTS: X ont maintenant été ajoutés à ceux-ci, même si c’était prévisible.

Auparavant, Sony avait seulement confirmé que DTS-HD et Dolby True HD étaient pris en charge, mais ceux qui sont un peu familiers avec le sujet savent que Dolby Atmos et DTS: X sont stockés dans ces pistes sonores.

Afin de pouvoir utiliser Dolby Atmos et DTS: X, le son de la PS5 doit être transmis via bitstream soit à un AVR / AVC approprié, soit à une barre de son afin qu’ils puissent ensuite déchiffrer le signal en conséquence. Quiconque possède déjà un téléviseur compatible HDMI 2.1 devrait désormais également pouvoir utiliser le chemin eArc. Une configuration d’enceinte correspondante est bien entendu nécessaire.

La PS5 répond ainsi aux normes les plus modernes en matière de son 3D, si vous ignorez Auro 3D. Cependant, le plein potentiel ne peut être exploité ici que via les UHD, car les fournisseurs de streaming utilisent généralement une version moins que convaincante de Dolby Atmos basée sur Dolby Digital.

Pour ce qui est des jeux, Sony utilise son propre format 3D avec Tempest Engine. À cette fin, seuls les écouteurs sont initialement pris en charge, tandis que les barres de son et les systèmes de cinéma maison plus complexes suivront à une date ultérieure. Si l’on en croit de vagues spéculations de la scène hi-fi, le Sound United Group (Denon / Marantz / Bowers et Wilkons) éventuellement support natif du moteur Tempest dans vos appareils. Mais rien de tout cela n’est officiel jusqu’à présent.