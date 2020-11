Disney Plus compte 73,7 millions d’utilisateurs un an seulement après son lancement (mise à jour)

Mise à jour: 12 novembre 2020: Disney a confirmé que le nombre d’abonnés à Disney Plus avait désormais atteint 73,7 millions d’utilisateurs dans le monde. Les chiffres sont à jour au 30 septembre, la fin du dernier trimestre fiscal de Disney. La société avait précédemment prédit qu’elle atteindrait 60 millions d’abonnés cinq ans après sa date de lancement en novembre 2019. Disney fournira des chiffres plus mis à jour sur le service le 10 décembre lors d’une journée des investisseurs.

Article original: 13 novembre 2019: Disney Plus a été officiellement lancé mardi et pendant quelques heures, de nombreux utilisateurs ont rencontré des problèmes avec le nouveau service de streaming. Maintenant, la société a révélé pourquoi cela s’est produit. Le nombre d’abonnés Disney Plus a déjà dépassé les 10 millions d’utilisateurs, un jour seulement après le lancement.

La déclaration (via Le bord) montre que les serveurs Disney Plus ont été submergés par l’afflux d’utilisateurs. Aujourd’hui, il semble que les choses se soient quelque peu réglées. DownDetector affiche actuellement plus de 400 rapports de problèmes avec Disney Plus. C’est encore loin des milliers de problèmes qui ont été signalés tôt mardi.

Un autre rapport du cabinet d’analyse Apptopia a affirmé que l’application Disney Plus sur iOS et Android avait dépassé 3,2 millions de téléchargements mardi. Environ 88,7% de ces téléchargements provenaient des États-Unis. Le reste provenait du Canada (9,1%) et des Pays-Bas (2,2%), selon le rapport. Bien qu’il existe une certaine marge d’erreur, nous pouvons estimer à partir de ces chiffres de téléchargement d’applications qu’environ 8,8 millions d’abonnés Disney Plus venaient des États-Unis. En comparaison, le service rival Netflix compte actuellement environ 60 millions d’abonnés aux États-Unis.

Disney n’a probablement pas obtenu beaucoup de revenus directs de ces 10 millions d’abonnés Disney Plus. Beaucoup d’entre eux ont certainement profité des offres gratuites de Disney Plus. Cela comprend l’année gratuite pour tous les utilisateurs actuels et nouveaux du plan illimité Verizon Wireless.

Certains analystes ont prédit que le nombre d’abonnés Disney Plus se situerait entre 10 et 18 millions la première année. Au lieu de cela, le nombre officiel d’abonnés Disney Plus a atteint le bas des estimations en une seule journée. Ces chiffres augmenteront le 19 novembre lorsque le service sera lancé en Australie, en Nouvelle-Zélande et à Porto Rico.