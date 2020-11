Jonas Hofmann est sorti avec un faisceau musculaire déchiré

Le Borussia Mönchengladbach doit pour le moment se passer de Jonas Hofmann. Le joueur de 28 ans s’est déchiré un faisceau musculaire à la cuisse droite lors du match international contre la République tchèque mercredi (1-0). Cela a été annoncé par la Fédération allemande de football (DFB).

Hofmann a été remplacé par la République tchèque à la 20e minute. Ni le DFB ni les poulains n’ont donné une estimation du temps d’arrêt exact. Cependant, une pause de plusieurs semaines est à prévoir.

La blessure ralentit Hofmann dans une phase au cours de laquelle il était en forme et était l’un des meilleurs du Borussia. En onze matchs de compétition cette saison, Hofmann a marqué quatre buts et en a préparé six.

Ce n’est que le 2 octobre 2020 que l’entraîneur national Joachim Löw Hofmann l’a nommé dans l’équipe nationale senior pour le match amical contre la Turquie et les matchs de l’UEFA Nations League contre l’Ukraine et la Suisse. Il a finalement fait ses débuts internationaux contre la Turquie le 7 octobre avec un remplacement à la 59e minute.